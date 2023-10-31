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Бондарь: Видел Шапаренко, пообщались. Динамовцы очень настроены на матч с нами

Премьер-лига
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Защитник "Шахтера" - о своих ожиданиях от предстоящего матча с "Динамо"

Бондарь: Видел Шапаренко, пообщались. Динамовцы очень настроены на матч с нами

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" в рамках 13-го тура УПЛ.

"Пару дней назад в Киеве я видел Николая Шапаренко. Мы пообщались с ним. Динамовцы очень настроены на эту игру. Знаю, что не будет играть Ванат. Для нашего соперника это проблема, ведь Влад набрал хорошую форму.

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Нам нужно смотреть на нашу игру. Ничья нас не устроит, ведь мы хотим стать чемпионами, - сказал Бондарь в комментарии Sport Arena.

Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Sport Arena

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