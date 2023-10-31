Бондарь: Видел Шапаренко, пообщались. Динамовцы очень настроены на матч с нами

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" в рамках 13-го тура УПЛ.

"Пару дней назад в Киеве я видел Николая Шапаренко. Мы пообщались с ним. Динамовцы очень настроены на эту игру. Знаю, что не будет играть Ванат. Для нашего соперника это проблема, ведь Влад набрал хорошую форму.

Нам нужно смотреть на нашу игру. Ничья нас не устроит, ведь мы хотим стать чемпионами, - сказал Бондарь в комментарии Sport Arena.