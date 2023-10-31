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Бондарь: Видел Шапаренко, пообщались. Динамовцы очень настроены на матч с нами
Защитник "Шахтера" - о своих ожиданиях от предстоящего матча с "Динамо"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" в рамках 13-го тура УПЛ.
"Пару дней назад в Киеве я видел Николая Шапаренко. Мы пообщались с ним. Динамовцы очень настроены на эту игру. Знаю, что не будет играть Ванат. Для нашего соперника это проблема, ведь Влад набрал хорошую форму.Читайте также"Если Динамо проиграет Шахтеру, изменения будут мгновенные", - Цыганык предполагает увольнение Луческу
Нам нужно смотреть на нашу игру. Ничья нас не устроит, ведь мы хотим стать чемпионами, - сказал Бондарь в комментарии Sport Arena.
Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 17:00.
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