Пушич - о матче с Динамо: Как и в любом другом чемпионате, в Украине есть особенный матч

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в пятницу, 3 ноября.

"Как и в любом другом чемпионате, в Украине есть отдельный матч, которым является дерби "Шахтера" и "Динамо". Особенный матч. Тут будет много эмоций, их нужно контролировать. Много будет огня и эмоций.

Приезд в Украину? Когда живешь в другой стране, то ты знаешь новости – это ужас и печаль. Я благодарен всем за то, как меня встретили в клубе и как я чувствую себя в городе", – сказал Пушич.