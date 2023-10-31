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Пушич - о матче с Динамо: Как и в любом другом чемпионате, в Украине есть особенный матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинское классико уже в пятницу

Пушич - о матче с Динамо: Как и в любом другом чемпионате, в Украине есть особенный матч

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в пятницу, 3 ноября.

"Как и в любом другом чемпионате, в Украине есть отдельный матч, которым является дерби "Шахтера" и "Динамо". Особенный матч. Тут будет много эмоций, их нужно контролировать. Много будет огня и эмоций.

Приезд в Украину? Когда живешь в другой стране, то ты знаешь новости – это ужас и печаль. Я благодарен всем за то, как меня встретили в клубе и как я чувствую себя в городе", – сказал Пушич.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Комментарии (1)
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romajan (Киев)
31.10.2023 в 17:06
Зараз особливий матч - Кривбас-Полісся
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