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Степаненко может пропустить матч с Динамо из-за повреждения

Премьер-лига
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Об этом заявил главный тренер горняков Марино Пушич

Степаненко может пропустить матч с Динамо из-за повреждения

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Капитан и опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко может пропустить матч 13-го тура УПЛ с "Динамо" из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер команды Марино Пушич.

"Небольшое повреждение получил Тарас Степаненко. Но ничего страшного, он должен быстро вернуться к тренировкам.

Возможно, увидим его в матче с "Динамо", – сказал Пушич.

Напомним, что Степаненко не был в заявке "горняков" на кубковый матч с "Викторией".

Отметим, что матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет в понедельник, 3 ноября, и начнется в 17:00.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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