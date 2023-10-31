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Степаненко может пропустить матч с Динамо из-за повреждения
Об этом заявил главный тренер горняков Марино Пушич
Фото: shakhtar.com
Капитан и опорный полузащитник "
"Небольшое повреждение получил Тарас Степаненко. Но ничего страшного, он должен быстро вернуться к тренировкам.
Возможно, увидим его в матче с "Динамо", – сказал Пушич.
Напомним, что Степаненко не был в заявке "горняков" на кубковый матч с "Викторией".
Отметим, что матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет в понедельник, 3 ноября, и начнется в 17:00.
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