Степаненко может пропустить матч с Динамо из-за повреждения

Капитан и опорный полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко может пропустить матч 13-го тура УПЛ с "Динамо" из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер команды Марино Пушич.

"Небольшое повреждение получил Тарас Степаненко. Но ничего страшного, он должен быстро вернуться к тренировкам. Возможно, увидим его в матче с "Динамо", – сказал Пушич.

Напомним, что Степаненко не был в заявке "горняков" на кубковый матч с "Викторией".

Отметим, что матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет в понедельник, 3 ноября, и начнется в 17:00.