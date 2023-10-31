Тренер Руха: Против Днепра-1 будет непростая игра - днепряне набрали неплохую форму

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев поделился ожиданиями от перенесенной игры 5-го тура УПЛ против "Днепра-1".

"Мы готовимся к серьезному противостоянию против серебряного призера предыдущего чемпионата Украины. Сейчас "Днепр-1" набрал неплохую форму и это будет непростая для нас игра. В составе днепрян есть много качественных и опытных футболистов. На поле они выделяются своими индивидуальными качествами. Это подтверждается и визуально, и статистическими данными.

"Рух" готовится к предстоящему матчу в обычном режиме. Важно, чтобы игроки качественно восстановились, поэтому нужно правильно распределить нагрузку на тренировках. По ротации, то тренерский штаб будет решать кто выйдет на игру с "Днепром" исходя из кондиций наших футболистов", - сказал Пономарев.