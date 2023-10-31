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Тренер Руха: Против Днепра-1 будет непростая игра - днепряне набрали неплохую форму
Перенесенный матч 5-го тура УПЛ состоится в среду
Фото: ФК Рух
Главный тренер "
"Мы готовимся к серьезному противостоянию против серебряного призера предыдущего чемпионата Украины. Сейчас "Днепр-1" набрал неплохую форму и это будет непростая для нас игра. В составе днепрян есть много качественных и опытных футболистов. На поле они выделяются своими индивидуальными качествами. Это подтверждается и визуально, и статистическими данными.
"Рух" готовится к предстоящему матчу в обычном режиме. Важно, чтобы игроки качественно восстановились, поэтому нужно правильно распределить нагрузку на тренировках. По ротации, то тренерский штаб будет решать кто выйдет на игру с "Днепром" исходя из кондиций наших футболистов", - сказал Пономарев.
Напомним, что матч "Рух" – "Днепр-1" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 18:00.
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