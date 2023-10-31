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Тренер Руха: Против Днепра-1 будет непростая игра - днепряне набрали неплохую форму

Премьер-лига
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Перенесенный матч 5-го тура УПЛ состоится в среду

Тренер Руха: Против Днепра-1 будет непростая игра - днепряне набрали неплохую форму

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился ожиданиями от перенесенной игры 5-го тура УПЛ против "Днепра-1".

"Мы готовимся к серьезному противостоянию против серебряного призера предыдущего чемпионата Украины. Сейчас "Днепр-1" набрал неплохую форму и это будет непростая для нас игра. В составе днепрян есть много качественных и опытных футболистов. На поле они выделяются своими индивидуальными качествами. Это подтверждается и визуально, и статистическими данными.

"Рух" готовится к предстоящему матчу в обычном режиме. Важно, чтобы игроки качественно восстановились, поэтому нужно правильно распределить нагрузку на тренировках. По ротации, то тренерский штаб будет решать кто выйдет на игру с "Днепром" исходя из кондиций наших футболистов", - сказал Пономарев.

Напомним, что матч "Рух" – "Днепр-1" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 18:00.

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1 Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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