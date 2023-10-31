Усик: Цели кроме бокса? Хочу стать чемпионом Украины с Полесьем

Чемпион по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал о своих жизненных целях кроме бокса.

"У меня есть все, чего я когда-то хотел. Семья, жизнь, возможности. Но у меня есть одна цель. Хочу стать чемпионом Украины с футбольным клубом " Полесье ", - сказал Усик.

Напомним, что летом 2023 года Усик подписал профессиональный контракт с житомирским "Полесьем", но еще не успел дебютировать за команду.