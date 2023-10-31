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Усик: Цели кроме бокса? Хочу стать чемпионом Украины с Полесьем
Было бы интересно увидеть Александра на поле
polissyafc.com
Чемпион по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал о своих жизненных целях кроме бокса.
"У меня есть все, чего я когда-то хотел. Семья, жизнь, возможности. Но у меня есть одна цель. Хочу стать чемпионом Украины с футбольным клубом "
Полесье", - сказал Усик.
Напомним, что летом 2023 года Усик подписал профессиональный контракт с житомирским "Полесьем", но еще не успел дебютировать за команду.
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Источник:Seconds Out
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Комментарии (2)
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Gican85 (Киев)
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Термит (Київ)
31.10.2023 в 18:39
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