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Усик: Цели кроме бокса? Хочу стать чемпионом Украины с Полесьем

Премьер-лига
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(1 голосов)

Было бы интересно увидеть Александра на поле

Усик: Цели кроме бокса? Хочу стать чемпионом Украины с Полесьем

polissyafc.com

Новина українською

Чемпион по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал о своих жизненных целях кроме бокса.

"У меня есть все, чего я когда-то хотел. Семья, жизнь, возможности. Но у меня есть одна цель. Хочу стать чемпионом Украины с футбольным клубом "Полесье", - сказал Усик.

Напомним, что летом 2023 года Усик подписал профессиональный контракт с житомирским "Полесьем", но еще не успел дебютировать за команду.

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
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Комментарии (2)
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Gican85 (Киев)
31.10.2023 в 19:03
Вот чего не хватает Динамо, а лучше сразу два боксера, чтобы один делал физическое замечание за плохую игру, а второй следил, чтобы спортивный режим в барах не нарушали
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Термит (Київ)
31.10.2023 в 18:39
Вусік? Ви хоч заголовки читаєте перед публікацією?! Еміль Золя - Омелько Попіль...
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