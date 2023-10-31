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Червак – об инциденте с арбитром Причиной: Мы поговорили с Софией – она меня простила, мы закрыли эту историю
Игрок получил длительную дисквалификацию за толчок арбитра
фото - Металіст 1925
Защитник "Металлиста 1925" Вадим Червак рассказал об инциденте, когда в прошлом сезоне в Первой лиге (тогда он играл за "
"Закрыл соцсети – нечего там показывать. Да и вообще я там не очень активен. Стало неинтересно сидеть в соцсетях. Больше сейчас думаю о футболе, чем о таких вещах.Читайте такжеВадим Червак принес извинения арбитрке Софие Причине
Инстаграм я закрыл уже давно – после того, как все более или менее стабилизировалось после ситуации с арбитром.
Это были эмоции. Я уже давным-давно говорил, что не имел никакого намерения так поступить. Просто накрыли эмоции – тогда очень хотелось выиграть. За всю игру эмоции собрались и вылезли в конце. Я бы в жизни так намеренно не хотел бы поступить и не сделал бы. Чистая случайность.
Значит, мне нужно было пройти этот период в жизни – довольно тяжелый период. Пожалуй, один из самых трудных. Слава Богу, рядом были близкие люди. Многое увидел за это время. Также увидел, кто твой настоящий друг, а кто только казался им. Многие отвернулись от меня в тот момент и не хотели общаться со мной.
Было много негатива в мою сторону – задумался, смогу ли вообще вернуться в футбол. Первые две недели после этого были очень сложными. Слава Богу, что были люди, которые меня поддержали. Помню, как Евгений Левченко написал мне достаточно теплые слова, за что я его очень благодарю. Даже скинул свой номер. Сказал, если будут какие-нибудь вопросы, то могу ему позвонить и просто поговорить. Было очень приятно услышать поддержку такого человека.
Понял, что ситуация уже произошла, и никуда от этого не денешься. Надо признать свою ошибку и двигаться дальше.
Не сказал бы, что я выпал из футбола – буквально через неделю уже тренировался с "Металлистом 1925". Просто не играл в матчах до конца сезона – пропустил где-то 10 игр. Это почти три месяца.
После этого случая у нас был выходной в "Полесье", я уехал и уже не возвращался в команду. "Металлист 1925" – это один клуб, который протянул мне руку. Коллектив меня нормально принял – пацаны не осуждали. Благодарю руководителей "Металлиста 1925" и всех людей, благодаря которым я туда попал.
Надеюсь, что дальше буду все делать для этого клуба, чтобы отблагодарить за то, что они от меня не отвернулись. В тот момент настолько все были против меня, что я пошел бы в любую команду, которая меня пригласила бы. А когда тебя берет к себе такой хороший клуб, как "Металлист 1925", играющий в УПЛ, то у меня вообще сомнений не было. Тогда появилась надежда, что я могу достойно вернуться в футбол и вдохновение работать.
Я виноват в этой ситуации – это 100%. Это был плохой поступок. Такого больше не повторится – это 100%. Я больше в жизни к арбитрам не буду бежать.
Мы поговорили с Софией – она меня простила, и никаких вопросов ко мне нет. Мы закрыли эту историю", – сказал Червак.
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