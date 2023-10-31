Рух - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В среду, в первый день ноября состоится перенесенный матч 5-го тура УПЛ между "Рухом" и "Днепром-1". Поединок пройдет на домашней арене "львов" - "Львов Арене".

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На данный момент команды являются соседями по турнирной таблице: днепряне расположились на 4-й позиции, а львовский коллектив - на 5-й. Разница между "Рухом" и "Днепром-1" составляет лишь одно очко.

Подопечные Виталия Пономарева и Юрия Максимова захотят реабилитироваться перед своими фанатами после последнего тура и одержать победу. В прошлом туре львовяне расписали нулевую ничью с "Александрией" Руслана Ротаня, а днепряне разгромно проиграли криворожскому "Кривбассу" Юрия Вернидуба.

Матч 5-го тура УПЛ между "Рухом" и "Днепром-1" состоится в среду, 1-го ноября 2023-го года, в 18:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на клубном Youtube-канале ФК "Рух", Sport 1, "Суспільне Спорт".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Рух - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>