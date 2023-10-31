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Представители Кривбасса и Полесья. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 12-го утра
Итоги тура от УПЛ
upl.ua
Пресс-служба
На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики.
По итогам голосования лучшим игроком и тренером 8-го тура стали хавбек "Полесья" Бени Макуана и наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб.
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Нападающий "Полесья" набрал 46% голосов в Instagram и 40% в Google Forms.
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб удостоился 53% голосов болельщиков в Instagram и 46% в Google Forms.
Напомним, что в 12-м туре "Кривбасс" разгромил "Днепр-1" (3:0), а "Полесье" со счетом 1:0 обыграла "Зарю".
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