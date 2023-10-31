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Представители Кривбасса и Полесья. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 12-го утра

Премьер-лига
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Итоги тура от УПЛ

Представители Кривбасса и Полесья. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 12-го утра

upl.ua

Новина українською

Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 12-го тура чемпионата.

На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики.

По итогам голосования лучшим игроком и тренером 8-го тура стали хавбек "Полесья" Бени Макуана и наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб.

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Нападающий "Полесья" набрал 46% голосов в Instagram и 40% в Google Forms.

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб удостоился 53% голосов болельщиков в Instagram и 46% в Google Forms.

Напомним, что в 12-м туре "Кривбасс" разгромил "Днепр-1" (3:0), а "Полесье" со счетом 1:0 обыграла "Зарю".

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) Бени Макуана
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Источник:
УПЛ

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