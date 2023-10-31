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В ближайшее болельщики на стадионы Украины не вернутся - никто не хочет брать ответственность

Премьер-лига
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До нового года изменений точно не будет

В ближайшее болельщики на стадионы Украины не вернутся - никто не хочет брать ответственность

koloskovalivka.com

Новина українською

Матчи УПЛ и ПФЛ в ближайшее время так и будут проходить без зрителей. Изменений в порядке допуска болельщиков на стадионы в ближайшее время не предвидится.

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Как сообщает Sport.ua со ссылкой на свои источники, хотя уже были обращения заинтересованных организаций в профильное Минмолодьспорта о допуске некоторого количества болельщиков на стадионы, никто из функционеров решил не брать на себя ответственность. Сейчас этот вопрос закрыт и обсуждаться в ближайшее время уже не будет.

Правда, некоторые клубы, несмотря на запрет, позволяют небольшим группам болельщиков посещать календарные поединки. Их не останавливают даже штрафные санкции.

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Источник:
sport.ua

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