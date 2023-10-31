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Капитан Днепра-1 вернулся в строй после травмы

Премьер-лига
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Днепр-1 прибыл во Львов на матч с Рухом

Капитан Днепра-1 вернулся в строй после травмы

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" прибыл во Львов на перенесенный матч 5-го тура УПЛ с "Рухом".

В заявке команды на матч – 19 человек.

В строй вернулся капитан "Днепра-1" Александр Сваток, пропустивший игру в Кривом Роге. Из-за небольших проблем со здоровьем дома остались Олег Горин и Владимир Танчик.

Также продолжают восстановиться Евгений Волынец, Игорь Когут и Максим Третьяков.

Состав "Днепра-1" на матч против "Руха":

Вратари: Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук.

Защитники: Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Александр Каплиенко, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич.

Полузащитники: Эмилиано Пурита, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Богдан Леднев, Руслан Бабенко, Витино, Валентин Рубчинский.

Форварды: Александр Филиппов, Маркос Андре

Напомним, что матч "Рух – Днепр-1" состоится 1 ноября и начнется в 18:00.

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В статье: Рух (Львов) Александр Сваток СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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