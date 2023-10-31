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Капитан Днепра-1 вернулся в строй после травмы
Днепр-1 прибыл во Львов на матч с Рухом
scdnipro1.com.ua
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В заявке команды на матч – 19 человек.
В строй вернулся капитан "Днепра-1" Александр Сваток, пропустивший игру в Кривом Роге. Из-за небольших проблем со здоровьем дома остались Олег Горин и Владимир Танчик.
Также продолжают восстановиться Евгений Волынец, Игорь Когут и Максим Третьяков.
Состав "Днепра-1" на матч против "Руха":
Вратари: Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук.
Защитники: Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Александр Каплиенко, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич.
Полузащитники: Эмилиано Пурита, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Богдан Леднев, Руслан Бабенко, Витино, Валентин Рубчинский.
Форварды: Александр Филиппов, Маркос Андре
Напомним, что матч "Рух – Днепр-1" состоится 1 ноября и начнется в 18:00.
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