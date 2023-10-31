Капитан Днепра-1 вернулся в строй после травмы

" Днепр-1 " прибыл во Львов на перенесенный матч 5-го тура УПЛ с "Рухом".

В заявке команды на матч – 19 человек.

В строй вернулся капитан "Днепра-1" Александр Сваток, пропустивший игру в Кривом Роге. Из-за небольших проблем со здоровьем дома остались Олег Горин и Владимир Танчик.

Также продолжают восстановиться Евгений Волынец, Игорь Когут и Максим Третьяков.

Состав "Днепра-1" на матч против "Руха":

Вратари: Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук.

Защитники: Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Александр Каплиенко, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич.

Полузащитники: Эмилиано Пурита, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Богдан Леднев, Руслан Бабенко, Витино, Валентин Рубчинский.

Форварды: Александр Филиппов, Маркос Андре

Напомним, что матч "Рух – Днепр-1" состоится 1 ноября и начнется в 18:00.