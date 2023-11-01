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Луческу в матче с Шахтером может дать шанс молодому форварду
У киевлян трое травмированных и один дисквалифицирован
Фото: ФК Динамо Київ
Проблемы в атаке могут заставить тренера "Динамо" Мирчу Луческу в матче с "Шахтером" впервые в сезоне дать шанс молодому форварду юношеской команды Матвею Пономаренко.
Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на слова журналиста Игоря Цыганыка.
Игрок в чемпионате U-19 забил 13 голов и ждет свой шанс. Учитывая травмы Андрея Ярмоленко, Самба Диалло и Владислава Кабаева, а также дисквалификацию Владислава Ваната, 17-летний нападающий имеет возможность оказаться в заявке на игру.
Ранее Пономаренко был на сборах вместе с первой командой.
"Динамо" находится на серии из трех матчей без побед и 3 ноября примет "Шахтер".
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