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Черноморец назвал номинантов на звание лучшего игрока октября
Их всего трое
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" объявил номинантов на звание лучшего игрока по итогам октября.
На награду претендуют полузащитник Максим Брагару, защитник Владимир Салюк и и нападающий Андрей Штогрин.
Проголосовать за своего фаворита можно в Telegram-канале одесского клуба.
Напомним, в минувшем месяце "Черноморец" провел два матча: подопечные Романа Григорчука минимально уступили "Кривбассу" (0:1) и разгромили "Минай" (3:0).
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