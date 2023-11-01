  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец назвал номинантов на звание лучшего игрока октября
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец назвал номинантов на звание лучшего игрока октября

Премьер-лига
(1 голосов)

Их всего трое

Черноморец назвал номинантов на звание лучшего игрока октября

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" объявил номинантов на звание лучшего игрока по итогам октября.

На награду претендуют полузащитник Максим Брагару, защитник Владимир Салюк и и нападающий Андрей Штогрин.

Проголосовать за своего фаворита можно в Telegram-канале одесского клуба.

Напомним, в минувшем месяце "Черноморец" провел два матча: подопечные Романа Григорчука минимально уступили "Кривбассу" (0:1) и разгромили "Минай" (3:0).

Читайте такжеЧерноморец - Заря. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Кубка Украины на 01.11.2023
По теме
yellow-arrow
Александрия выбирает лучшего игрока месяца из трех кандидатов
yellow-arrow
Александр Пихаленок: С приходом в Днепр-1 Юрия Максимова изменилась тактика и дисциплина
yellow-arrow
Рух - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Андрей Штогрин Максим Брагару Владимир Салюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде