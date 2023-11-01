Александр Пихаленок: С приходом в Днепр-1 Юрия Максимова изменилась тактика и дисциплина

Одним из стержневых исполнителей "Днепра-1" последних трех сезонов является 26-летний Александр Пихаленок. Пополнив его ряды три года назад, он принес немало пользы. Недаром именно этому игроку отведена роль вице-капитана команды.

Накануне сегодняшнего поединка во Львове, где "Днепр-1" в рамках 5-го тура (игра была перенесена с конца августа) сыграет с "Рухом", Пихаленок ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол.

- В течение семи туров продолжалась беспроигрышная серия "Днепра-1" в чемпионате, во время которой были победы над бронзовым призером "Зарей" и одним из грандов – "Динамо". Чем бы объяснили неудачу в недавнем поединке с "Кривбассом"?

– Бывают такие дни. Можно сказать, что в нашей игре ничего не клеилось. Вообще ничего не получалось. Словом, был не наш день – вот и все.

– После матча в Кривом Роге наставник вашей команды Юрий Максимов сказал, что подопечным не хватило сил. Разделяете его мнение?

– Пожалуй, где-то так и есть. Возможно, не восстановились на сто процентов. В этом матче "Кривбасс" был свежее, чем мы. Однако это не оправдание. Соперник полностью заслужил победу 3:0. Все по делу.

– Насколько это поражение сказалось на команде?

– Это уже перевернутая страница. Каждое поражение нужно разобрать, и проанализировав ошибки, двигаться дальше. В среду нас ждет новая страница – матч против "Руха", и мы к нему тщательно готовимся.

– Кроме матчей чемпионата и еврокубков "Днепр-1" участвовал и в розыгрыше Кубка Украины. Трудно было соперничать сразу на несколько фронтов?

– Когда мы вылетели из еврокубков, то кубковый матч национального розыгрыша был как второй фронт. Так что чего-то особенного в рабочем процессе при таком графике у нас не наблюдалось.

- Почувствовали ли, что после выбывания из Лиги Конференций и национального кубкового розыгрыша физическое бремя спало?

– Возможно, только в определенной степени. Однако как бы то ни было, а в еврокубковых турнирах всегда приятно принимать участие, играя в групповом этапе. Вот только немного расстроились, что не удалось попасть в следующий этап. Однако опыт приобрели, что нам понадобится в будущем. По крайней мере, к следующим еврокубковым турнирам будем готовиться с определенным багажом опыта. Нужно добывать очки, чтобы играть и в квалификации, и в групповом этапе.

- Ощущение нереализованности после еврокубковой гонки сезона-2023/24 осталось?

– Конечно. Мы ведь могли проходить своих соперников, продолжая выступления в дальнейших стадиях. В Лиге чемпионов это касается греческого "Панатинаикоса", которого не удалось пройти. Что поделаешь, так сложилось… То же сказал бы и относительно первого матча с пражской "Славией" в Лиге Европы, который мы полностью провалили – 0:3. Да и Спартак из Трнавы в Лиге Конференций нужно было проходить, но не удалось.

– Что изменилось с приходом к рулю "Днепра-1" Юрия Максимова?

- Когда приходит новый тренер, всегда что-то меняется. Так и произошло в "Днепре-1". Все изменилось – и тактика, и дисциплина. Ее немного подтянули и она стала жестче.

- В последнее время многие специалисты отмечают тот факт, что игра "Днепра-1" в атаке с переходом Артема Довбика в "Жирону" пока не выглядит слишком остро. Согласны?

- Сначала, действительно, где-то Артема не хватало. Однако мы уже привыкли играть без него и добиваться результата, поэтому сейчас все хорошо. Нужно двигаться дальше.

- Появление в команде нападающего Александра Филиппова, надо полагать, обещает изменить ситуацию к лучшему?

- Да, конечно. Филиппов – опытный футболист, помогающий нам добывать очки. Он уже отличался полезными действиями, забивал и отдавал передачи в ключевых играх. Это очень хороший игрок.

– Еще до поражения от "Кривбасса" шаг за шагом "Днепр-1" постепенно приблизился к лидирующей группе. Сиало быть, есть возможность попробовать снова побороться за один из комплектов медалей.

– Да. Наша цель – быть в тройке лучше. В чемпионате мы двигаемся от матча к матчу, а как оно будет в дальнейшем – посмотрим.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– В заявке "Днепра-1" на нынешний сезон есть большая группа бразильских легионеров, большинство из которых составляют молодые игроки. Как проходит процесс их адаптации?

– Нормально. Они готовятся, ведь должны сделать все от них зависящее, чтобы быть полезными нашему клубу. Молодых бразильцев, которых в "Днепре-1" большинство, мы всячески поддерживаем. У нас хороший коллектив, поэтому легионеры не испытывают проблем. Потребуется немного времени, и я думаю, что они себя покажут с лучшей стороны.

- Некоторые считают, что "Днепр-1" по приглашению большого количества молодых бразильцев пошел по пути донецкого "Шахтера" времен Мирчи Луческу. Насколько эффективным, по вашему мнению, может быть бразильский вектор?

- Это по-настоящему футбольная нация, поэтому все молодые игроки из Бразилии, которые есть в клубной заявке, взяты на перспективу. С главной командой сейчас тренируются только двое – Витиньо и Маркос.

- На каком языке общаетесь с бразильцами?

- На английском. Они немного понимают его.

- Вы уже не раз привлекались к сборной Украины, которую через две с половиной недели ждет ответственный матч отборочного цикла чемпионата Европы с Италией. Наверное, не ошибусь, если предположу, что ваши мысли направлены на очередное попадание в список Сергея Реброва?

- Да, конечно. Буду этого ждать, ведь любому футболисту приятно, когда вызывают в сборную. Это гордость и честь – быть игроком национальной команды и защищать цвет своей страны.

– В перенесенном матче 5-го тура "Днепр-1" встретится с львовским "Рухом". Насколько удалось изучить соперника и какие бы качества в его игре отметили?

– "Рух" – молодая и очень хорошая команда. Это во-первых.А во-вторых, она исповедует агрессивный футбол, а ее игроки хорошо подготовлены физически. "Рух" – достаточно сыгранный коллектив, демонстрирующий комбинационную игру. Поэтому ожидаем очень сложное соперничество в сегодняшнем матче.

Фото - UA-Футбол