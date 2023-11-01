УПЛ. Рух - Днепр-1 0:2. Желания много, класса не хватает

Матч прогнозировал быть боевым, команды боролись за место в четверке лучших в таблице. Львовяне и днепряне вышли заряженными на борьбу, что доказали сразу два фола в первые 40 секунд встречи. В первые минуты "Рух" активно действовал на мяче и заставлял ошибаться игроков гостей при выходе из обороны. Высокий прессинг "львов" давал свои плоды, и уже на 6-й минуте хозяева поля имели убийственный момент, чтобы открывать счет. Денис Теслюк пробросил защитника "Днепра-1" и выкатил Руничу на пустые ворота, однако мяч срезался с ноги Василия.

Оба коллектива демонстрировали хорошую интенсивность, мяч практически не задерживался в центре поля. Однако "Рух" выглядел более активно и в большей степени владел инициативой. Однако, как часто бывает в футболе, сработало правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Так и произошло, хозяева не использовали свои моменты и поплатились за это. Пихаленок неочевидным способом шедевральной передачей из центральной зоны вывел Филиппова на опертивное пространство, тот в свою очередь выдержал паузу и выкатил на забегание для Гуцуляка. 9-й номер днепрян пробил прямо в юного вратаря "Руха", но на добивании успешно сыграл Филиппов - 1:0. После гола игра выровнялась, однако сохранила свой характерный почерк на встречных курсах. Эмоции бушевали не только на футбольном поле, но и на скамейке запасных - предупреждение получил наставник "Днепра-1" Юрий Максимов.

Александр Пихаленок продолжал божить и на этот раз уже сам отметился забитым мячом. "Рух" снова провалился в центральной зоне, в итоге мяч возле штрафной площадки оказался у Филиппова, который выкатил на Пихаленка. А хавбек гостей прошил Герету с 13-ти метров.

В игре львовян появилось больше хаоса, подопечные Виталия Пономарева все так же действовали высоко и активно, но не хватало конструктива в последней трети. "Руху" нужно было действовать "первым номером", бежать вперед и отыгрываться, что в свою очередь приводило к разрывам между линиями. Такой сценарий полностью удовлетворял "Днепр-1". Днепрянам не нужно было что-то придумывать, только действовать на ошибках соперника. "Рух" прекрасно начал первый тайм, но в итоге команда Максимова сумела переломить прессинг "львов" и изменила динамичный сценарий игры на комфортный для себя академический футбол.

Виталию Пономареву нужно было что-то меняться после перерыва. Однако не придумывать что-то новое, а лишь нужно было вернуть то, что работало. А именно то давление и темп, который предлагали игроки "Руха" в первые 15 минут встречи. И в определенной степени это удалось. Хозяева поля снова создали прекрасную возможность для взятия ворот, однако Марко Сапуга пробил мимо ворот с линии штрафной зоны.

Моменты создавали обе команды, единственное отличие было в том, что "Днепр-1" действовал более мастерски и хладнокровнее при завершении. Что закономерно отображалось в счете.

В середине второго тайма команды подсели, однако общая картина игры не изменилась: львовяне старались изо всех сил поддерживать интенсивность и как-то строить позиционные атаки. У "Руха" было несколько неплохих дальних ударов, а все остальные потуги подопечных Виталия Пономарева нивелировала академичность и индивидуальный уровень футболистов "Днепра-1".

В итоге "Днепр-1" на классе переигрывает "Рух" на выезде. Львовская команда имела неплохие отрезки по ходу встречи, однако не хватало сил и уровня мастерства поддерживать подобный высокий темп на протяжении всего поединка. Полностью закономерная победа подопечных Юрия Максимова, благодаря которой днепряне поднялись на третью позицию в таблице. До первого "Кривбасса" всего два очка. Однако у "Шахтера" еще два матча в запасе. Что касается "Руха", то Виталию Пономареву нужно провести со своими подопечными работу над завершением и реализацией моментов. А пока львовский клуб расположился на пятом месте.

Перенесенный матч 5-го тура УПЛ

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

"Рух" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Голы: Филиппов 17, Пихаленок 27

"Рух": Герета — Роман, Слюбик, Дидык, Сыч — Эдсон — Пастух, Сапуга (к) — Рунич (Квасница 53), Климчук (Соломон 75), Теслюк (Карабин 75).

Главный тренер: Виталий Пономарев.

Запасные: Панькив (в), Альваренга, Довгий, Карабин, Квасница, Лях, Пидгурский, Плюман, Притула, Соломон, Таллес, Холод.

"Днепр-1": Кинарейкин — Мирошниченко, Сарапий, Сваток (к), Адамюк — Рубчинский (Горбунов 83), Бабенко — Леднев (Виктинью 65), Пихаленок (Кравец 89), Гуцуляк — Филиппов.

Запасные: Юрчук (в), Маркиньос, Виктинью, Горбунов, Каплиенко, Кравец, Пасич, Пурита.

Главный тренер: Юрий Максимов (желтая карточка - 19 минута).

Предупреждения: Теслюк 33, Слюбик 63 - Пихаленок 21, Гуцуляк 75, Мирошниченко 84