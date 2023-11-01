  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лужный: Не понимаю, как Луческу может проиграть все - и все равно остается тренером Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лужный: Не понимаю, как Луческу может проиграть все - и все равно остается тренером Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Олег Лужный откровенно разнес нынешнее Динамо и в особенности тренера

Лужный: Не понимаю, как Луческу может проиграть все - и все равно остается тренером Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Бывший защитник и тренер "Динамо" Олег Лужный оценил нынешний уровень киевской команды.

"Чего не хватает современному "Динамо"? Не хватает только исполнителей – игроков и тренера. Вот чего действительно не хватает. Я не понимаю, как тренер может проиграть все. Не может попасть не то, что в Лигу Европы и Лигу чемпионов, а даже в Лигу конференций – это впервые в истории такое! – и все равно остается дальше тренером. Я, может, что-то не понимаю в этой ситуации?

Если бы кто-то был другой, свой украинский тренер, блогеры и журналисты, они бы уже загнали его не знаю куда – депортировали бы из страны. Сказали бы, что такого тренера не может быть в стране, а о том (Мирче Луческу – прим. ред.) никто ничего плохого не пишет. Хотя он команду загнал на самое дно, которого еще глубже не может быть.

Просто обидно, что "Динамо" Киев – такого уровня команда, команда Лиги чемпионов. Каждый раз они играли в Лиге чемпионов, а здесь в Лигу конференций попасть не могут. Уровень игроков очень плох. Очень слабенькие. Уровень игроков "Динамо" Киев сейчас не соответствует 10-му месту УПЛ", - сказал Лужный.

Напомним, что на данный момент "Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице. У киевлян 16 очков после 9 сыгранных матчей.

По теме
yellow-arrow
Полесье - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
yellow-arrow
УПЛ. Рух - Днепр-1 0:2. Желания много, класса не хватает
yellow-arrow
Догоняем переносы. Текстовый онлайн матча УПЛ Рух - Днепр-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Лужный Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
01.11.2023 в 20:25
В першу чергу немає тренера.
Ответить
0
0
avatar
mr.Smith
01.11.2023 в 19:43
Цілком згідний
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде