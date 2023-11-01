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Лужный: Не понимаю, как Луческу может проиграть все - и все равно остается тренером Динамо
Олег Лужный откровенно разнес нынешнее Динамо и в особенности тренера
fcdynamo.com
Бывший защитник и тренер "
"Чего не хватает современному "Динамо"? Не хватает только исполнителей – игроков и тренера. Вот чего действительно не хватает. Я не понимаю, как тренер может проиграть все. Не может попасть не то, что в Лигу Европы и Лигу чемпионов, а даже в Лигу конференций – это впервые в истории такое! – и все равно остается дальше тренером. Я, может, что-то не понимаю в этой ситуации?
Если бы кто-то был другой, свой украинский тренер, блогеры и журналисты, они бы уже загнали его не знаю куда – депортировали бы из страны. Сказали бы, что такого тренера не может быть в стране, а о том (Мирче Луческу – прим. ред.) никто ничего плохого не пишет. Хотя он команду загнал на самое дно, которого еще глубже не может быть.
Просто обидно, что "Динамо" Киев – такого уровня команда, команда Лиги чемпионов. Каждый раз они играли в Лиге чемпионов, а здесь в Лигу конференций попасть не могут. Уровень игроков очень плох. Очень слабенькие. Уровень игроков "Динамо" Киев сейчас не соответствует 10-му месту УПЛ", - сказал Лужный.
Напомним, что на данный момент "Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице. У киевлян 16 очков после 9 сыгранных матчей.
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