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Полесье - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Премьер-лига
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Полесье - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2.11.2023 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Полесье - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

ФК "Олександрія"

Новина українською

В четверг, 2-го ноября пройдет четвертьфинал Кубка Украины между "Полесьем" и "Александрией". Встреча состоится в Житомире на Центральном стадионе.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Учитывая набранную форму и результаты в чемпионате, команда Юрия Калитвинцева является явным фаворитом этой пары. Житомирская команда идет в лидерах УПЛ и в Кубке уже успела выбить вице-чемпиона "Днепр-1".

"Александрия" в свою очередь не может одержать победу в национальном первенстве аж с 5-го августа. Да, есть положительный результат в прошлой стадии Кубка, но и тот был добыт, благодаря автоголу в матче с "Рухом" на 90+4 минуте.

Смогут ли подопечные Руслана Ротаня навязать борьбу и покажут высокую мотивацию, или все-таки "Полесье" возьмет свое на классе?

Матч 1/4 Кубка Украины между "Полесьем" и "Александрией" состоится в среду, 2-го ноября 2023-го года, в 15:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на клубном Youtube-канале ФК "Полесье".

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Кубок Украины ФК Александрия Полесье (Житомир) Где смотреть футбол
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