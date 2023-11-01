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Пономарев: Разница в том, что Днепр-1 реализовал свои моменты, а Рух - нет

Премьер-лига
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Рух в матче 5-го тура проиграл Днепру-1

Пономарев: Разница в том, что Днепр-1 реализовал свои моменты, а Рух - нет

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев подвел итог перенесенного матча 5-го тура УПЛ с "Днепром-1" (0:2).

"Я поблагодарил ребят за игру, потому что они провели хороший матч. Но класс соперника и его индивидуальные качества сегодня были выше. "Рух" не реализовал несколько хороших моментов, а "Днепр-1" реализовал – в этом и разница.

Ребята играли в тот футбол, о котором мы договаривались на предматчевой установке. Также во втором тайме они создали голевые моменты. Мы выпустили на поле Квасницу, чтобы освежить атаку, потом еще появились на поле Карабин и Соломон.

В общем, я доволен той игрой, которую сегодня продемонстрировала команда. Забей мы те моменты в начале матча, он бы пошел по другому сценарию. Василию Руничу я ничего не сказал за промахи в тех эпизодах. Я критикую игроков только тогда, когда они играют без самоотдачи, а техническая нехватка может произойти с каждым, ничего страшного не произошло. Василию и всей команде нужно поработать на тренировках, чтобы исправить ситуацию в следующих матчах.

Сегодня в стартовом составе вышел Юрий Герета и хорошо проявил себя. Его вины в пропущенных мячах нет. Наша философия – доверять молодым футболистам, и они будут играть и получать опыт. Ледвий получил небольшое повреждение, но мы спокойно выпустили в старте Герету и не переживали за позицию голкипера", - сказал Пономарев.

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1 Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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