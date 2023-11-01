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Максимов: У Руха была 13-я домашняя игра без поражений, и это число стало для нас очень хорошим
Днепр-1 был лучше в матче с Рухом
СК "Дніпро-1" / Автор невідомий
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал итоги победного
– По игре вы все всё видели. Две команды играли на результат. Знаем, что у "Руха" была длительная домашняя серия без поражений, и кажется, сегодня 13-я игра была и это число стало для нас очень хорошим.
- Как прокомментируете начало матча, когда преимущество было у "Руха"?
– Главное, что мы это выдержали. Первые 10-15 минут были для нас очень тяжелыми, ведь соперник является силовой и мобильной командой, все ребята физически сильны, не дают легко выходить из своей половины поля. Но наши футболисты все это выдержали, а затем взяли мяч под свой контроль, после чего мы и вели игру.
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– Ваша команда часто меняла темп игры.
– Хочу сказать, что прошло 11 суток и мы уже четыре матча сыграли. Это со второго на третий, а сегодня было с третьего на четвертый день. Ребята – не работы и для них тоже должна была быть пауза. Надо было восстанавливаться физически. Однако я доволен тем, как они играли в футбол. Для меня это сейчас главное.
– Вы были очень эмоциональны, получили желтую карточку. Как прокомментируете судейство?
– Это не ко мне вопрос. Есть инспекторы матча, которые могут сказать свое видение моментов в поле. Я отвечаю за своих ребят.
– Вы завершили четырехматчевую гостевую серию, набрав 9 очков. Насколько этим удовлетворены?
– Есть команда – это главное. Ребятам все равно, где играть: дома или в гостях – нет разницы.
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