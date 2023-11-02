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Источник: Динамо интересуется 18-летним румынским вингером

Премьер-лига
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Киевляне делали запросы в клуб из Арады

Источник: Динамо интересуется 18-летним румынским вингером

Фото: Telegram

Новина українською

"Динамо" проявляет интерес к 18-летнему вингеру румынского ФК "УТА" Рарешу Попа. Об этом сообщает Telegram-канал "Бий-біжи" со ссылкой на румынского журналиста.

Киевляне делали запросы в клуб из Арады, но до конкретики еще далеко. Контактов с самим футболистом и его агентом не было.

Рареш играет на позиции правого вингера.В текущем сезоне Поп провел 15 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

К слову, "Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея три поединка в запасе.

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В статье: Динамо (Киев)
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