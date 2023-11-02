Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Динамо интересуется 18-летним румынским вингером
Киевляне делали запросы в клуб из Арады
Фото: Telegram
"Динамо" проявляет интерес к 18-летнему вингеру румынского ФК "УТА" Рарешу Попа. Об этом сообщает Telegram-канал "Бий-біжи" со ссылкой на румынского журналиста.
Киевляне делали запросы в клуб из Арады, но до конкретики еще далеко. Контактов с самим футболистом и его агентом не было.
Рареш играет на позиции правого вингера.В текущем сезоне Поп провел 15 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.
К слову, "Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея три поединка в запасе.
Популярное сейчас
- Кубок Лиги. Борнмут Ильи Забарного уступает Ливерпулю, Эвертон с Миколенко громит Бернли, а Челси без Мудрика проходит Блэкберн
- Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны во время церемонии вручения Золотого мяча
- Роман Григорчук: По показателям скорости Заря одна из лучших в нашем футболе
- Акценты. Бронза, украденная у Черноморца
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
Новости по теме
- 00:08 Украинские Сергей Ковалец: Вся борьба еще впереди - может произойти так, что и Динамо станет чемпионом
- 23:33 Украинские Лужный: Динамо продает Забарного, Цыганкова, Миколенко, а берет Ярмоленко. Не понимаю этого
- 20:57 Украинские Кривбасс и Полесье задают темп, Днепр-1 уже третий. Результаты, расписание и таблица УПЛ