Источник: Динамо интересуется 18-летним румынским вингером

"Динамо" проявляет интерес к 18-летнему вингеру румынского ФК "УТА" Рарешу Попа. Об этом сообщает Telegram-канал "Бий-біжи" со ссылкой на румынского журналиста.

Киевляне делали запросы в клуб из Арады, но до конкретики еще далеко. Контактов с самим футболистом и его агентом не было.

Рареш играет на позиции правого вингера.В текущем сезоне Поп провел 15 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

К слову, "Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея три поединка в запасе.