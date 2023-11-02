Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо Киев - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Динамо Киев – Шахтер, УПЛ, 3 ноября 2023
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
“Динамо” Киев подходит к центральному с “Шахтером” с серией из трех поединков без побед. “Классическое” может окончательно лишить киевлян чемпионских амбиций. С другой стороны, положительный результат в нем может дать позитивный толчок. Для нового тренера “Шахтера” Марино Пушича это будет первый матч в чемпионате Украины.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите матч 13 тура УПЛ "Динамо" Киев – "Шахтер" в пятницу, 3 ноября, на телеканале 2+2. Также матч будет доступен на официальном ютуб-канале киевского "Динамо" и на ютуб-канале Footballhub.
Начало матча "Динамо" Киев – "Шахтер" в 17:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
Популярное сейчас
- Денис Костышин остался без клуба - украинец покинул США
- Кубок короля. Ассист Довбика спас Жирону, Хетафе и Бетис забили по 12 голов, Лукас Перес помог Депортиво
- Вест Хэм – Арсенал и другие матчи с участием украинцев. АУДИО онлайн трансляция поединков Кубка лиги
- Луческу в матче с Шахтером может дать шанс молодому форварду
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО