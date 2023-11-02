Динамо Киев - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

“Динамо” Киев подходит к центральному с “Шахтером” с серией из трех поединков без побед. “Классическое” может окончательно лишить киевлян чемпионских амбиций. С другой стороны, положительный результат в нем может дать позитивный толчок. Для нового тренера “Шахтера” Марино Пушича это будет первый матч в чемпионате Украины.

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Смотрите матч 13 тура УПЛ "Динамо" Киев – "Шахтер" в пятницу, 3 ноября, на телеканале 2+2. Также матч будет доступен на официальном ютуб-канале киевского "Динамо" и на ютуб-канале Footballhub.

Начало матча "Динамо" Киев – "Шахтер" в 17:00.

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