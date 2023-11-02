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Динамо Киев - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч Динамо Киев – Шахтер, УПЛ, 3 ноября 2023

Динамо Киев - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

“Динамо” Киев подходит к центральному с “Шахтером” с серией из трех поединков без побед. “Классическое” может окончательно лишить киевлян чемпионских амбиций. С другой стороны, положительный результат в нем может дать позитивный толчок. Для нового тренера “Шахтера” Марино Пушича это будет первый матч в чемпионате Украины.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите матч 13 тура УПЛ "Динамо" Киев – "Шахтер" в пятницу, 3 ноября, на телеканале 2+2. Также матч будет доступен на официальном ютуб-канале киевского "Динамо" и на ютуб-канале Footballhub.

Начало матча "Динамо" Киев – "Шахтер" в 17:00.

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Трансляція матчу Динамо Київ - Шахтар
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Динамо Киев – Шахтер на UA-Футбол>>.

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