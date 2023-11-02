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Дидык: Не хватило везения, ведь мы имели моменты, чтобы забить Днепру-1
Львовяне проиграли со счетом 0:2
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал поражение от "Днепра-1" (0:2) в рамках перенесенного поединка 5-го тура УПЛ.
"Настроение не очень хорошее, ведь хотелось победить. До этого матча мы шли с "Днепром-1" рядом в турнирной таблице. Впрочем это футбол и такой результат случается. Двигаемся дальше и еще упорнее будем работать на тренировках, чтобы улучшить свою игру.
Возможно, нам не хватило везения, ведь "Рух" имел хорошие моменты для того, чтобы забить гол. В частности, мог забивать Рунич - ему не повезло, поэтому мы его поддержали. В перерыве Виталий Юрьевич сказал, чтобы мы продолжали играть в том же духе, ведь действительно команда хорошо выглядела. Мы качественно прессинговали соперника и имели свои возможности.
"Днепр-1" - опытная команда, в которой играют хорошие исполнители, поздравляю их с победой. Для нас же ничего страшного не произошло - мы сделаем правильные выводы и будем доказывать в следующих играх, что мы заслуживаем лучших результатов", - сказал Дидык.
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