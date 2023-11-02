"Досадная ситуация, я подвел команду". Хавбек Руха - о промахе в матче с Днепром-1

Полузащитник "Руха" Василий Рунич дал комментарий после поражения от "Днепра-1" (0:2) в перенесенном матче 5-го тура УПЛ.

Относительно промаха на первых минутах, то я не знаю, как это объяснить. Очень досадная ситуация и я думаю, что в том эпизоде я подвел команду, поэтому хочу извиниться перед партнерами, тренерами и болельщиками.

Впрочем, ничего страшного не произошло, ведь такие моменты случаются. Важно сделать правильные выводы и двигаться дальше", - сказал Рунич.