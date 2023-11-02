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"Досадная ситуация, я подвел команду". Хавбек Руха - о промахе в матче с Днепром-1
Василий Рунич имел шанс забить
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Василий Рунич дал комментарий после поражения от "Днепра-1" (0:2) в перенесенном матче 5-го тура УПЛ.
"Мы довольны той игрой, которую команда продемонстрировала. Игроки выполнили установки тренерского штаба. Впрочем результатом мы недовольны.
Относительно промаха на первых минутах, то я не знаю, как это объяснить. Очень досадная ситуация и я думаю, что в том эпизоде я подвел команду, поэтому хочу извиниться перед партнерами, тренерами и болельщиками.
Впрочем, ничего страшного не произошло, ведь такие моменты случаются. Важно сделать правильные выводы и двигаться дальше", - сказал Рунич.
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