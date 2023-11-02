Минай - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

У "Ворсклы" и "Миная" очень интересные личные отношения. Полтавчане в предыдущем чемпионате так и не смогли победить закарпатцев хотя бы в одной игре. Но ныне контекст другой: "Ворскла" – крепкий середняк с амбициями еврокубков, а вот "Минай" – глухой аутсайдер. Команда еще ни разу не выигрывала в нынешнем сезоне.

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Матч тринадцатого тура УПЛ состоится в воскресенье, пятого ноября, в 13:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча можно смотреть на нескольких ресурсах: YouTube-канал УПЛ ТВ, региональные каналы Общественного, и канал Спорт 1.

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