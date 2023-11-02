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Ващук: Вижу, что Луческу в Динамо просто ничего не нужно

Премьер-лига

Но Владислав все равно верит в Динамо

Ващук: Вижу, что Луческу в Динамо просто ничего не нужно

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук перед дерби с "Шахтером", которое состоится в пятницу, 2 ноября, оценил работу тренера киевлян Мирчи Луческу и нынешнюю форму команды.

– Как бы вы оценили работу Мирчи Луческу в должности тренера?

– Никак. Я его работы не вижу. Я вижу, что ему просто ничего не нужно, он просто что-то решает там за счет опыта, так сказать, что-то там делает. Я не понимаю, куда он это ведет и что это будет. Если сравнить 12 лет в "Шахтере", где он работал, и 12 лет у "Динамо", то это будут два европейских клуба с разным стилем игры – но одним тренером. Я не понимаю, как это возможно. Значит, что-то изменилось в футболе. Я в другом футболе был.

– Верите ли, что "Динамо" сможет обыграть "Шахтер"?

– Смотрите, я буду болеть за "Динамо" и когда плохие будут годы, и когда плохие игры. Я все равно буду болеть за "Динамо".

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Источник:
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Комментарии
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varenik3970 (Минск)
02.11.2023 в 16:51
Так в пятницу или 2 ноября ???
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Комментарии 1
varenik3970 (Минск)
02.11.2023 в 16:51
Так в пятницу или 2 ноября ???
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