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Ващук: Вижу, что Луческу в Динамо просто ничего не нужно
Но Владислав все равно верит в Динамо
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший защитник "
– Как бы вы оценили работу Мирчи Луческу в должности тренера?
– Никак. Я его работы не вижу. Я вижу, что ему просто ничего не нужно, он просто что-то решает там за счет опыта, так сказать, что-то там делает. Я не понимаю, куда он это ведет и что это будет. Если сравнить 12 лет в "Шахтере", где он работал, и 12 лет у "Динамо", то это будут два европейских клуба с разным стилем игры – но одним тренером. Я не понимаю, как это возможно. Значит, что-то изменилось в футболе. Я в другом футболе был.
– Верите ли, что "Динамо" сможет обыграть "Шахтер"?
– Смотрите, я буду болеть за "Динамо" и когда плохие будут годы, и когда плохие игры. Я все равно буду болеть за "Динамо".
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