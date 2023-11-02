Ващук: Вижу, что Луческу в Динамо просто ничего не нужно

Бывший защитник " Динамо " Владислав Ващук перед дерби с "Шахтером", которое состоится в пятницу, 2 ноября, оценил работу тренера киевлян Мирчи Луческу и нынешнюю форму команды.

– Как бы вы оценили работу Мирчи Луческу в должности тренера?

– Никак. Я его работы не вижу. Я вижу, что ему просто ничего не нужно, он просто что-то решает там за счет опыта, так сказать, что-то там делает. Я не понимаю, куда он это ведет и что это будет. Если сравнить 12 лет в "Шахтере", где он работал, и 12 лет у "Динамо", то это будут два европейских клуба с разным стилем игры – но одним тренером. Я не понимаю, как это возможно. Значит, что-то изменилось в футболе. Я в другом футболе был.

– Верите ли, что "Динамо" сможет обыграть "Шахтер"?

– Смотрите, я буду болеть за "Динамо" и когда плохие будут годы, и когда плохие игры. Я все равно буду болеть за "Динамо".