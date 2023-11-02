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Полесье – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Тринадцатый тур УПЛ вместил в себя украинское Классическое между "Динамо" и "Шахтером". Но согласно турнирным раскладам центральным матчем тура может считаться противостояние "Полесья" и "Кривбасса". Шутка ли – это битва первой и второй команд турнирной таблицы.
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Всё будет очень интересно. Матч 13-го тура УПЛ состоится в Житомире в понедельник, шестого ноября, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на ОТТ-платформах Украины: MEGOGO, sweet.tv, Vodafone.tv, Omega.TV, Киевстар ТВ, Volia.TV, Setanta Sports. Просмотр матча – бесплатный.
Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол. А после финального свистка на страницах сайта вы найдете отчет о матче, видеообзор, комментарии действующих лиц и прочее.