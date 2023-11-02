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Капитан Александрии должен вернуться в строй к матчу с Днепром-1

Премьер-лига

Травма Кирилла Ковальца оказалась несерьезной

Капитан Александрии должен вернуться в строй к матчу с Днепром-1

Фото: ФК Олександрія

Новина українською
Новина українською

В четверг, 2 ноября в рамках 1/4 финала кубка Украины "Полесье" принимает "Александрию".

В заявке гостей на матч оказался Юрий Копина, который восстановился после травмы, из-за которой не играл в последних матчах чемпионата УПЛ.

А вот Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков, Александр Беляев и Артур Микитишин продолжают пребывать в лазарете.

При этом, как сообщает Sport.ua, повреждение голени у капитана команды Кирилла Ковальца оказалось несерьезным и он планирует принять участие в очередном календарном матче чемпионата УПЛ – с "Днепром-1", который состоится 6 ноября.

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Источник:
sport.ua
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