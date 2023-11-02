Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Александрии должен вернуться в строй к матчу с Днепром-1
Травма Кирилла Ковальца оказалась несерьезной
Фото: ФК Олександрія
В четверг, 2 ноября в рамках 1/4 финала кубка Украины
В заявке гостей на матч оказался Юрий Копина, который восстановился после травмы, из-за которой не играл в последних матчах чемпионата УПЛ.
А вот Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков, Александр Беляев и Артур Микитишин продолжают пребывать в лазарете.
При этом, как сообщает Sport.ua, повреждение голени у капитана команды Кирилла Ковальца оказалось несерьезным и он планирует принять участие в очередном календарном матче чемпионата УПЛ – с "Днепром-1", который состоится 6 ноября.