Капитан Александрии должен вернуться в строй к матчу с Днепром-1

В четверг, 2 ноября в рамках 1/4 финала кубка Украины "Полесье" принимает "Александрию" .

В заявке гостей на матч оказался Юрий Копина, который восстановился после травмы, из-за которой не играл в последних матчах чемпионата УПЛ.

А вот Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков, Александр Беляев и Артур Микитишин продолжают пребывать в лазарете.

При этом, как сообщает Sport.ua, повреждение голени у капитана команды Кирилла Ковальца оказалось несерьезным и он планирует принять участие в очередном календарном матче чемпионата УПЛ – с "Днепром-1", который состоится 6 ноября.