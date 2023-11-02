Леонов: На роль тренера Шахтера как нельзя лучше подошел бы Ребров

Бывший игрок " Шахтера " Игорь Леонов поделился мнением о назначении главным тренером "горняков" Марино Пушича.

— Игра против "Динамо" будет дебютной для Марино Пушича в УПЛ…

— Не хочется пока говорить о нем, ведь он пока еще нигде не работал главным тренером. Выводы могу делать только из прессы. Но ему нужно доказывать свою состоятельность. Сможет ли он? Интересно! Все в его руках. Вообще тренер — это такая специфическая работа, сегодня работаешь, завтра — нет. Думаю, "Шахтер" должен был бы возглавить украинец.

— Кто именно?

— Считаю, что на эту роль как нельзя лучше подошел бы Ребров. Да, его многие ассоциируют с "Динамо", но он начинал карьеру в "Шахтере", так что ничего плохого в этом не было бы. Думаю, что он мог бы дать гораздо больше тем ребятам, которые сейчас в "Шахтере".