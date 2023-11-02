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Леонов: На роль тренера Шахтера как нельзя лучше подошел бы Ребров

Премьер-лига
Обновлено

Довольно интересное предложение

Леонов: На роль тренера Шахтера как нельзя лучше подошел бы Ребров

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською
Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" Игорь Леонов поделился мнением о назначении главным тренером "горняков" Марино Пушича.

— Игра против "Динамо" будет дебютной для Марино Пушича в УПЛ…

— Не хочется пока говорить о нем, ведь он пока еще нигде не работал главным тренером. Выводы могу делать только из прессы. Но ему нужно доказывать свою состоятельность. Сможет ли он? Интересно! Все в его руках. Вообще тренер — это такая специфическая работа, сегодня работаешь, завтра — нет. Думаю, "Шахтер" должен был бы возглавить украинец.

— Кто именно?

— Считаю, что на эту роль как нельзя лучше подошел бы Ребров. Да, его многие ассоциируют с "Динамо", но он начинал карьеру в "Шахтере", так что ничего плохого в этом не было бы. Думаю, что он мог бы дать гораздо больше тем ребятам, которые сейчас в "Шахтере".

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Сергей Ребров Игорь Леонов Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
УПЛ ТБ
Комментарии
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Romerik (YNWA)
02.11.2023 в 20:21
Просто цікаво, чому від нас, та й здебільшого від інших країн голосують якісь бомжі, яких х*й хто знає. Якісь мутні чуваки, які кєнтують з Франс футболом, вирішують долю ЗМ
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
02.11.2023 в 20:21
Просто цікаво, чому від нас, та й здебільшого від інших країн голосують якісь бомжі, яких х*й хто знає. Якісь мутні чуваки, які кєнтують з Франс футболом, вирішують долю ЗМ
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0
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Romerik (YNWA)
02.11.2023 в 20:34
Тьху бл*ть. Зробили якусь х*єту а не оновлення. Коменти по інших статтях скачуть. Якась нах. не потрібна стрічка новин знизу. гортай тепер наверх безкінечно. Назад мільйон разів треба натискати поки вийдеш в головне меню
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