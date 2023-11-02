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Леонов: На роль тренера Шахтера как нельзя лучше подошел бы Ребров
Довольно интересное предложение
УАФ/Павло Кубанов
Бывший игрок "
— Игра против "Динамо" будет дебютной для Марино Пушича в УПЛ…
— Не хочется пока говорить о нем, ведь он пока еще нигде не работал главным тренером. Выводы могу делать только из прессы. Но ему нужно доказывать свою состоятельность. Сможет ли он? Интересно! Все в его руках. Вообще тренер — это такая специфическая работа, сегодня работаешь, завтра — нет. Думаю, "Шахтер" должен был бы возглавить украинец.
— Кто именно?
— Считаю, что на эту роль как нельзя лучше подошел бы Ребров. Да, его многие ассоциируют с "Динамо", но он начинал карьеру в "Шахтере", так что ничего плохого в этом не было бы. Думаю, что он мог бы дать гораздо больше тем ребятам, которые сейчас в "Шахтере".
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