Полесье поздравило президента клуба с 30-летним юбилеем создания компании АТБ

" Полесье " поздравило президента клуба Геннадия Бутвевича с 30-летним юбилеем создания компании АТБ.

"Желто-зеленая семья поздравляет президента футбольного клуба "Полесье" и соучредителя АТБ Геннадия Буткевича с 30-летним юбилеем создания компании.

АТБ — это сильный украинский бренд, у которого безупречная репутация, это бренд, который любят и уважают. Каждый день компания платит в бюджет налогов на сумму 76 миллионов гривен. Совместными усилиями от АТБ, BGV и BGV Charity fund уже было направлено около 2 миллиардов гривен на помощь украинской армии с начала полномасштабного вторжения России. А грузовики АТБ одними из первых после военных заходят в деоккупированные города Украины.

Помощь ВСУ и восстановление страны – приоритет компании АТБ сегодня, однако мы верим, что после победы мы будем вместе восстанавливать украинский футбол", - сказано в заявлении клуба.