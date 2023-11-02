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Полесье поздравило президента клуба с 30-летним юбилеем создания компании АТБ
Геннадий Буткевич является совладельцем Корпорации АТБ
polissyafc.com
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"Желто-зеленая семья поздравляет президента футбольного клуба "Полесье" и соучредителя АТБ Геннадия Буткевича с 30-летним юбилеем создания компании.
АТБ — это сильный украинский бренд, у которого безупречная репутация, это бренд, который любят и уважают. Каждый день компания платит в бюджет налогов на сумму 76 миллионов гривен. Совместными усилиями от АТБ, BGV и BGV Charity fund уже было направлено около 2 миллиардов гривен на помощь украинской армии с начала полномасштабного вторжения России. А грузовики АТБ одними из первых после военных заходят в деоккупированные города Украины.
Помощь ВСУ и восстановление страны – приоритет компании АТБ сегодня, однако мы верим, что после победы мы будем вместе восстанавливать украинский футбол", - сказано в заявлении клуба.
Напомним, что Геннадий Буткевич является совладельцем Корпорации АТБ и член Наблюдательного Совета Корпорации АТБ в Днепре, учредитель инвестиционной компании BGV Group.