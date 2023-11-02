  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хацкевич: Если Суркис не купил Луческу футболистов, значит тренер не был так настойчив
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хацкевич: Если Суркис не купил Луческу футболистов, значит тренер не был так настойчив

Премьер-лига
Обновлено

Экс-коуч киевлян поделился мнением о трансферной политике киевлян

Хацкевич: Если Суркис не купил Луческу футболистов, значит тренер не был так настойчив

Новина українською
Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о нынешней трансферной политике киевского клуба.

– Почему "Динамо" никем не усилилось в летнее трансферное окно, не считая свободных агентов и возвращения арендованных игроков? Почему Суркис потратил в разы меньше, чем Ахметов в "Шахтере", хотя уже после провального сезона усиление напрашивалось само собой?

– Тренер также должен требовать от президента трансферов. Он как менеджер собирает команду под свое видение футбола. Когда Луческу пришел в "Динамо", команда была собрана, он не привел ни одного футболиста. Учитель пришел, когда класс был готов.

Луческу жалуется, что ушло 11 футболистов, но ты опытный тренер, видишь, какие позиции надо усилить, так настаивай на этом! В мое время тоже ушли 11 футболистов, и если сравнить фамилии – это небо и земля. Назову только вице-чемпиона мира Вида, игрока сборной Португалии Антунеша, Ярмоленко, Мбокани, Гонсалеса. Но мы снова собрали команду и сделали ее конкурентной в Лиге Европы.

Если Суркис не купил Луческу футболистов, значит, тренер не был так настойчив. Видимо, Луческу видел перспективу в этих игроках. Поэтому здесь вопрос должен быть не только Суркису, но и Луческу. Он должен быть полноценным менеджером.

По теме
yellow-arrow
Сабо: Если Суркис не хочет увольнять Луческу, то пусть поставит главным Шовковского, а Мирча будет его помощником
yellow-arrow
Полесье поздравило президента клуба с 30-летним юбилеем создания компании АТБ
yellow-arrow
Леонов: На роль тренера Шахтера как нельзя лучше подошел бы Ребров
Мирча Луческу Игорь Суркис Александр Хацкевич Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде