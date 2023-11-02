Хацкевич: Если Суркис не купил Луческу футболистов, значит тренер не был так настойчив

Бывший тренер " Динамо " Александр Хацкевич высказался о нынешней трансферной политике киевского клуба.

– Почему "Динамо" никем не усилилось в летнее трансферное окно, не считая свободных агентов и возвращения арендованных игроков? Почему Суркис потратил в разы меньше, чем Ахметов в "Шахтере", хотя уже после провального сезона усиление напрашивалось само собой?

– Тренер также должен требовать от президента трансферов. Он как менеджер собирает команду под свое видение футбола. Когда Луческу пришел в "Динамо", команда была собрана, он не привел ни одного футболиста. Учитель пришел, когда класс был готов.

Луческу жалуется, что ушло 11 футболистов, но ты опытный тренер, видишь, какие позиции надо усилить, так настаивай на этом! В мое время тоже ушли 11 футболистов, и если сравнить фамилии – это небо и земля. Назову только вице-чемпиона мира Вида, игрока сборной Португалии Антунеша, Ярмоленко, Мбокани, Гонсалеса. Но мы снова собрали команду и сделали ее конкурентной в Лиге Европы.

Если Суркис не купил Луческу футболистов, значит, тренер не был так настойчив. Видимо, Луческу видел перспективу в этих игроках. Поэтому здесь вопрос должен быть не только Суркису, но и Луческу. Он должен быть полноценным менеджером.