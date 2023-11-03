Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды в октябре

Киевское " Динамо " подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в октябре.

Большинство респондентов проголосовали за вратаря "Динамо" Георгия Бущана, который и стал лучшим игроком месяца. Он получил 44% голосов.

Вторым в голосовании стал Владимир Бражко (40%), третьим – Виталий Буяльский (16%).

Отметим, что в октябре Бущан принял участие во всех четырех матчах "Динамо", в которых команда дома победила "Александрию" (4:2), уступила "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1), а также сыграла вничью с "Колосом" (1:1). В этих поединках голкипер сыграл без замен и пропустил в общей сложности семь мячей.