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Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды в октябре

Премьер-лига
Обновлено

Лучшим игроком киевлян стал голкипер

Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды в октябре

fcdynamo.com

Новина українською
Новина українською

Киевское "Динамо" подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в октябре.

Большинство респондентов проголосовали за вратаря "Динамо" Георгия Бущана, который и стал лучшим игроком месяца. Он получил 44% голосов.

Вторым в голосовании стал Владимир Бражко (40%), третьим – Виталий Буяльский (16%).

Отметим, что в октябре Бущан принял участие во всех четырех матчах "Динамо", в которых команда дома победила "Александрию" (4:2), уступила "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1), а также сыграла вничью с "Колосом" (1:1). В этих поединках голкипер сыграл без замен и пропустил в общей сложности семь мячей.

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Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
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