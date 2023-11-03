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Сергей Ребров посетит украинское Классическое

Премьер-лига

Главный тренер сборной Украины вживую посмотрит на игру своих подопечных в обеих командах

Сергей Ребров посетит украинское Классическое

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

3 ноября в Киеве в 13-м туре УПЛ "Динамо" примет "Шахтер".

Посетит дерби и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.

В конце октября наставник национальной дружины уже присутствовал на поединке Лиги чемпионов "Барселона" – "Шахтер", а теперь посетит в Киеве поединок, в котором примут участие многие его подопечные по главной команде страны.

Напомним, что на данный момент "горняки" занимают четвертое место в УПЛ, набрав 21 очко, а динамовцы – седьмые, отставая на пять пунктов.

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Источник:
sport.ua
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