Сергей Ребров посетит украинское Классическое

3 ноября в Киеве в 13-м туре УПЛ "Динамо" примет "Шахтер".

Посетит дерби и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.

В конце октября наставник национальной дружины уже присутствовал на поединке Лиги чемпионов "Барселона" – "Шахтер", а теперь посетит в Киеве поединок, в котором примут участие многие его подопечные по главной команде страны.

Напомним, что на данный момент "горняки" занимают четвертое место в УПЛ, набрав 21 очко, а динамовцы – седьмые, отставая на пять пунктов.