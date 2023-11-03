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Назовете стартовые составы Динамо и Шахтера в самом результативном украинском Классико? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Кого было вспомнить тяжелее всего?

Назовете стартовые составы Динамо и Шахтера в самом результативном украинском Классико? Квиз от UA-Футбол

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Третьего ноября в рамках 13-го тура УПЛ 2023/24 состоится украинское классико – киевское "Динамо" будет дома принимать донецкий "Шахтер". Самая результативная дуэль между этими командами во времена независимости Украины прошла практически семь лет назад. 12-го декабря 2016-го года в Киеве гранды отечественного футбола устроили "перестрелку", из которой победителем вышли "горняки" 3:4.

Читайте такжеДинамо – Шахтер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Сегодня мы предлагаем проверить, хорошо ли вы помните стартовые составы команд в том матче, пройдя наш квиз. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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