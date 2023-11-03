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Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Динамо – Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Тринадцатый тур УПЛ начнется в пятницу, третьего ноября, матчем между "Динамо" и "Шахтером". Извечные соперники. Исторические антагонисты. Сейчас они не единственные, кто борется за чемпионство, сейчас эти команды – не в самом лучшем своем состоянии, но от этого матч не перестает быть принципиальным.
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Игра начнется в 17.00 в Киеве. Смотреть можно на телеканалах 2+2 и YouTube. Бесплатно и без регистрации.
Чемпионат Украины, 13-й тур
3 ноября 2023. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”
“Динамо” Киев 17:00 “Шахтер”
Телетрансляция – 2+2, Динамо TV, официальный ютуб-канал “Динамо" Киев, ютуб-канал Footballhub
Текстовая трансляция – UA-Футбол