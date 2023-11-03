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Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Динамо – Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

UA-Футбол
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Тринадцатый тур УПЛ начнется в пятницу, третьего ноября, матчем между "Динамо" и "Шахтером". Извечные соперники. Исторические антагонисты. Сейчас они не единственные, кто борется за чемпионство, сейчас эти команды – не в самом лучшем своем состоянии, но от этого матч не перестает быть принципиальным.

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Игра начнется в 17.00 в Киеве. Смотреть можно на телеканалах 2+2 и YouTube. Бесплатно и без регистрации.

Чемпионат Украины, 13-й тур

3 ноября 2023. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”

“Динамо” Киев 17:00 “Шахтер”

Телетрансляция – 2+2, Динамо TV, официальный ютуб-канал “Динамо" Киев, ютуб-канал Footballhub

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