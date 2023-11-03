Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Тринадцатый тур УПЛ начнется в пятницу, третьего ноября, матчем между "Динамо" и "Шахтером". Извечные соперники. Исторические антагонисты. Сейчас они не единственные, кто борется за чемпионство, сейчас эти команды – не в самом лучшем своем состоянии, но от этого матч не перестает быть принципиальным.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра начнется в 17.00 в Киеве. Смотреть можно на телеканалах 2+2 и YouTube. Бесплатно и без регистрации.

Чемпионат Украины, 13-й тур

3 ноября 2023. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”

Телетрансляция – 2+2, Динамо TV, официальный ютуб-канал “Динамо" Киев, ютуб-канал Footballhub

Текстовая трансляция – UA-Футбол