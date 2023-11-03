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Хацкевич: Динамо сейчас нужно быть командой на поле, а не играть каждый сам за себя

Премьер-лига

Мнение экс-тренера киевлян

Хацкевич: Динамо сейчас нужно быть командой на поле, а не играть каждый сам за себя

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Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мыслями от предстоящего матча киевлян с "Шахтером" в рамках 13-го тура УПЛ.

"Ожидания всегда обманчивы - ждешь одного футбола, а получается другой. В Классическом эмоции всегда бьют через край, и футболисты больше играют не головой, а сердцем. В последнее время все происходит не так ярко, потому что нет болельщиков. Когда я работал в "Динамо", то наши матчи с "Шахтером" без удалений не обходились, а сегодня градус напряжения немного упал.

Сейчас "Динамо" сложно навязать игру первым номером. Киевский клуб потерял свой стиль, прежде всего - агрессию и быстрые переходы из обороны в атаку. "Шахтер" привык комбинировать, и поэтому, скорее, он будет играть первым номером.

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Противостояние Луческу - Пушич? На поле играют не тренеры, а футболисты. Сегодня этот вопрос совсем не актуален, потому что у Луческу ничего не получается в нынешнем "Динамо", а Пушичу еще нужно показать, что он собой представляет.

Сегодня Ванат - это бледная тень Влада, который был в прошлом сезоне. Возможно, парень очень высоко взлетел из-за вызова в сборную, но уже пришло время опускаться на землю. Я перехвалил? Хвалить можно, но большие авансы раздавать не надо. Сколько таких футболистов уже было в "Динамо" и "Шахтере", которых хвалили, а потом они исчезали. Поэтому потеря Ваната сегодня не слишком существенная для "Динамо".

Тот же Виталий Буяльский с его опытом. Может, Бражко глаза закроет и метров с 30-ти гол положит. Все может быть, но самое главное - "Динамо" сейчас нужно быть командой на поле, а не играть каждый сам за себя. К сожалению, в последнее время никаких командных взаимодействий вообще не видно, "Динамо" играет очень обреченно.

Чтобы улучшить взаимодействие, в команде есть тренер, который должен вывести этих футболистов на другой уровень. Давайте и с него будем спрашивать, а не только с футболистов.

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Уволит ли Суркис Луческу после матча с Шахтером? Этот вопрос задайте Цыганыку, он больше знает, чем я и другие.

В "Динамо" не деградируют, в киевском клубе надо уметь играть. Каждая игра - как под микроскопом, ничья - как поражение. А Кабаев в "Заре" услышал, как болельщики кричат "мужики", и сразу эйфория появилась, кажется, что все хорошо. У "Динамо" может быть три игры в неделю, и в каждой нужна победа. Требования совсем другие, поэтому не все так просто.

Также есть вопрос к Луческу: почему футболисты в "Динамо" не показывают того уровня, который они показывали в других командах?

В случае победы "Шахтера", "Динамо" будет иметь вообще неприличный разрыв по очкам. Каждый решает свои задачи. Для меня "Динамо" - "Шахтер" всегда будет матчем №1.

Мой прогноз? Трудно сказать. Я очень хочу, чтобы "Динамо" прервало свою безвыигрышную серию, но сделать это будет достаточно тяжело. Сегодня киевлянам голы даются не просто и дерби редко бывают результативными, поэтому я ставлю на ничью - 1:1", - сказал Хацкевич.

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Источник:
Український футбол
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