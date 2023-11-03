Динамо - Шахтер. Кого букмекеры считают фаворитом?

Сегодня, 3-го ноября состоится "Украинское Классическое". В рамках 13-го тура УПЛ киевское "Динамо" на своем поле примет донецкий "Шахтер".

Несмотря на то, что команды не являются сейчас лидерами турнирной таблицы, дерби обещает быть горячим и принципиальным.

Букмекеры в этой паре отдают достаточно существенное преимущество "горнякам". Коэффициент на победу команды Марино Пушича составляет 1.88. В свою очередь показатель на победу подопечных Мирчи Луческу составляет - 4.35. Ничья расценивается в 4.10.

Также интересно выглядит ставка на то, что оба коллектива отметятся забитыми голами в этой встрече - 1.61. Учитывая одни из лучших атакующих линий в чемпионате и нестабильную оборону киевлян этот вариант выглядит весьма вероятным.

Зустріч відбудеться на домашній арені столичної команди - на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок поєдинку - 17:00.