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Шахтер назвал стартовый состав на игру с Динамо

Премьер-лига
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Шахтер назвал стартовый состав на игру с Динамо

shakhtar.com

UA-Футбол
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Сегодня, третьего ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером". Игра запланирована на 17:00.

Состав "Шахтера" на матч с "Динамо": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келси.

На UA-Футбол состоится текстовая и видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

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Источник:
fcshakhtar
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