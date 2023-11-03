Премьер-лига
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Шахтер назвал стартовый состав на игру с Динамо
Стал известен состав горняков
shakhtar.com
Сегодня, третьего ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером". Игра запланирована на 17:00.
Состав "Шахтера" на матч с "Динамо": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.
Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келси.
На UA-Футбол состоится текстовая и видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".
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