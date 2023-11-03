  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо сыграет против Шахтера без Буяльского. Причины отсутствия – неизвестны. Супряга - в заявке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо сыграет против Шахтера без Буяльского. Причины отсутствия – неизвестны. Супряга - в заявке

Премьер-лига
Обновлено

Матч – в 17:00

Динамо сыграет против Шахтера без Буяльского. Причины отсутствия – неизвестны. Супряга - в заявке

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня, третьего ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером". Игра запланирована на 17:00.

Киевляне объявили заявку и стартовый состав. Там нет Виталия Буяльского. Причины отсутствия одного из лидеров команды пока не сообщаются.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Состав "Динамо" на матч с "Шахтером":

Бущан – Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Шепелев, Шапаренко, Бражко – Волошин, Караваев – Бенито

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Пономаренко, Малыш, Михавко, Саленко, Сирота, Царенко, Беловар, Рамадани, Супряга

Отметим, что из-за дисквалификации не сыграет Владислав Ванат. Также травмирован Андрей Ярмоленко.

На UA-Футбол состоится текстовая и видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Динамо - Шахтар
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Динамо на матч с Шахтером с капитанской повязкой выведет Бражко
yellow-arrow
Главный матч полугодия. Текстовый онлайн матча УПЛ Динамо - Шахтер
yellow-arrow
Шахтер назвал стартовый состав на игру с Динамо
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Скачков Леонід (Рівне)
03.11.2023 в 16:36
Буяльський лідер команди???Та він просто номер відбуває.Здав геть.Я б на місці Реброва в збірну його не викликав.Посередній гравець,але амбіції захмарні.
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Скачков Леонід (Рівне)
03.11.2023 в 16:36
Буяльський лідер команди???Та він просто номер відбуває.Здав геть.Я б на місці Реброва в збірну його не викликав.Посередній гравець,але амбіції захмарні.
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде