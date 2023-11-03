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Динамо сыграет против Шахтера без Буяльского. Причины отсутствия – неизвестны. Супряга - в заявке
Матч – в 17:00
fcdynamo.com
Сегодня, третьего ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером". Игра запланирована на 17:00.
Киевляне объявили заявку и стартовый состав. Там нет Виталия Буяльского. Причины отсутствия одного из лидеров команды пока не сообщаются.
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Состав "Динамо" на матч с "Шахтером":
Бущан – Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Шепелев, Шапаренко, Бражко – Волошин, Караваев – Бенито
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Пономаренко, Малыш, Михавко, Саленко, Сирота, Царенко, Беловар, Рамадани, Супряга
Отметим, что из-за дисквалификации не сыграет Владислав Ванат. Также травмирован Андрей Ярмоленко.
На UA-Футбол состоится текстовая и видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".
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