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Динамо на матч с Шахтером с капитанской повязкой выведет Бражко
21-летний капитан
Фото: ФК Динамо
Сегодня в 17:00 состоится матч 13-го тура УПЛ, в котором "
Киевлян с капитанской повязкой на принципиальный матч выведет 21-летний воспитанник клуба Владимир Бражко.
Украинское классическое станет для полузащитника лишь 14-м матчем в футболке киевлян. До этого он никогда не играл с капитанской повязкой.
Напомним, что многолетний капитан клуба Сергей Сидорчук покинул команду в конце августа, лидер Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму еще задолго до матча, а об отсутствии в заявке Виталия Буяльского стало известно лишь непосредственно перед публикацией стартовых составов команд.
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