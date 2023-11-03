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Динамо на матч с Шахтером с капитанской повязкой выведет Бражко

Премьер-лига

21-летний капитан

Динамо на матч с Шахтером с капитанской повязкой выведет Бражко

Фото: ФК Динамо

Новина українською
Новина українською

Сегодня в 17:00 состоится матч 13-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Шахтер".

Киевлян с капитанской повязкой на принципиальный матч выведет 21-летний воспитанник клуба Владимир Бражко.

Украинское классическое станет для полузащитника лишь 14-м матчем в футболке киевлян. До этого он никогда не играл с капитанской повязкой.

Напомним, что многолетний капитан клуба Сергей Сидорчук покинул команду в конце августа, лидер Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму еще задолго до матча, а об отсутствии в заявке Виталия Буяльского стало известно лишь непосредственно перед публикацией стартовых составов команд.

Отметим, что UA-Футбол проведёт текстовый онлайн поединка "Динамо" - "Шахтер".

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