Динамо на матч с Шахтером с капитанской повязкой выведет Бражко

Сегодня в 17:00 состоится матч 13-го тура УПЛ, в котором " Динамо " примет "Шахтер".

Киевлян с капитанской повязкой на принципиальный матч выведет 21-летний воспитанник клуба Владимир Бражко.

Украинское классическое станет для полузащитника лишь 14-м матчем в футболке киевлян. До этого он никогда не играл с капитанской повязкой.

Напомним, что многолетний капитан клуба Сергей Сидорчук покинул команду в конце августа, лидер Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму еще задолго до матча, а об отсутствии в заявке Виталия Буяльского стало известно лишь непосредственно перед публикацией стартовых составов команд.