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Динамо и Шахтер перед матчем почтили память Артема Франкова. ФОТО
Ушла из жизни легенда украинской спортивной журналистики
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В пятницу, 3 ноября, проходит главный матч 13-го тура, в котором "Динамо" принимает "Шахтер".
Перед матчем команды почтили память известного спортивного журналиста, бывшего редактора журнала "Футбол" Артема Франкова, который не так давно ушел из жизни после второго перенесенного инсульта.
Также клубы подготовили памятные футболки, которые капитаны команд вручили детям Артема Вадимовича.
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Фото - UA-Футбол