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Динамо и Шахтер перед матчем почтили память Артема Франкова. ФОТО

Премьер-лига
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Ушла из жизни легенда украинской спортивной журналистики

Динамо и Шахтер перед матчем почтили память Артема Франкова. ФОТО

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

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В пятницу, 3 ноября, проходит главный матч 13-го тура, в котором "Динамо" принимает "Шахтер".

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Перед матчем команды почтили память известного спортивного журналиста, бывшего редактора журнала "Футбол" Артема Франкова, который не так давно ушел из жизни после второго перенесенного инсульта.

Также клубы подготовили памятные футболки, которые капитаны команд вручили детям Артема Вадимовича.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Динамо и Шахтер перед матчем почтили память Артема Франкова. ФОТО - изображение 1

Динамо и Шахтер перед матчем почтили память Артема Франкова. ФОТО - изображение 2

Динамо и Шахтер перед матчем почтили память Артема Франкова. ФОТО - изображение 3

Фото - UA-Футбол

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