УПЛ. Динамо Киев - Шахтер 0:1. Классическое без напряжения и без класса

Марино Пушич берет свои первые три очка в украинском классическом. Некогда самое громкое украинское футбольное противостояние по своему содержанию и по накалу страстей уступило большому количеству матчей нынешнего сезона УПЛ. “Шахтер” продолжает перестраиваться под систему нового тренера, и пока не играет на все свои возможности. У “Динамо” даже было больше шансов, но реализация вновь подвела команда Луческу. А в защите у киевлян привычные ошибки, и одной из них на старте второго тайма воспользовались Невертон и Зубков. Это гол остался единственным в матче.

Информация об отсутствии Буяльского появилась за час до матча, и казалось, что после потери еще одного из своих лидеров, шансов у “Динамо” совсем уже не будет. Однако первый тайм в исполнении киевлян получился не таким плохим как можно было ожидать. “Динамо” действовало агрессивнее, быстрее, а “Шахтер” действовал уж слишком академично. Гости глубоко разыгрывали мяч, и медленные розыгрыши не приводили к каким-то ударам или моментам. Работал и персональный прессинг “Динамо”, несколько раз игроки “Шахтера” нервно теряли мяч.

Другое дело – футболисты “Динамо” очень плохо распоряжаются мячом. Был удар Бенито в падении, прекрасный шанс Караваева, когда Шапаренко закинул прекрасную передачу в центр, но Караваев пробил очень плохо.

В конце первого тайма “Шахтер” из-за травма Азарова из-за травмы, и не поле вышел Ракицкий. Матвиенко, оказавшись на левом фланге, сразу же получил желтую, но “Динамо” этим никак не воспользовалось.

До перерыва был еще один промах Караваева с перспективной позиции, и удар Шапаренко после подарка Бондаря – мяч пролетел рядом со штангой.

После перерыва “Динамо” практическу сразу пропустило, и по сути игра закончилась. Невертон собрал на себе и Караваева, и Тымчика, но попыток отбора от игроков “Динамо” не было, и 18-летний бразилец тонко отдал мяч Зубкову, который очень хорошо открылся между Поповым и Дячуком. Ужасная позиционная ошибка центрбеков “Динамо”.

Во втором тайме “Шахтер” уже качественнее контролировал мяч, у “Динамо” испарились напор и агрессия, и матч медленно катился к своему логичному завершению. Были попытки дальних ударов – это выглядело нелепо. Возвращение Супряги, и дебют 17-летнего Пономаренко ничего не изменили.

“Шахтер” мог забивать второй, но Сикан не реализовал выход один на один.

В конце матча команды немного потолкались, но даже эта потасовка выглядела блекло, как и весь поединок.

Неудивительно, что Мирча Луческу после матча подал в отставку – он дал этой команде все, что мог. “Динамо” набрало одно очко в последних четырех матчах чемпионата. Отставание от лидера уже составляет десять пунктов.

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Чемпионат Украины, 13-й тур тур. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”

“Динамо” Киев – “Шахтер” 0:1

Гол: Зубков 53

“Динамо”: Бущан – Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик – Бражко, Шепелев – Волошин (Пономаренко 88), Шапаренко (Царенко 83), Караваев – Бенито (Супряга 83)

“Шахтер”: Ризнык – Азаров (Ракицкий 34), Матвиенко, Бондар, Конопля – Крыськив, Степаненко – Невертон (Назарина 76), Судаков, Зубков (Гочолеишвили 76) – Сикан (Келси 90+3)

Предупреждения: Шепелев 14, Дячук 47, Шапаренко 52, Дубинчак 90+4 – Крыськив, Матвиенко 38, Гочолеишвили 77, Бондар 85