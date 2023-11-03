  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Динамо Киев - Шахтер 0:1. Классическое без напряжения и без класса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Динамо Киев - Шахтер 0:1. Классическое без напряжения и без класса

Премьер-лига
Обновлено

Серия Динамо без побед продлилась до четырех матчей

УПЛ. Динамо Киев - Шахтер 0:1. Классическое без напряжения и без класса

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Марино Пушич берет свои первые три очка в украинском классическом. Некогда самое громкое украинское футбольное противостояние по своему содержанию и по накалу страстей уступило большому количеству матчей нынешнего сезона УПЛ. “Шахтер” продолжает перестраиваться под систему нового тренера, и пока не играет на все свои возможности. У “Динамо” даже было больше шансов, но реализация вновь подвела команда Луческу. А в защите у киевлян привычные ошибки, и одной из них на старте второго тайма воспользовались Невертон и Зубков. Это гол остался единственным в матче.

Информация об отсутствии Буяльского появилась за час до матча, и казалось, что после потери еще одного из своих лидеров, шансов у “Динамо” совсем уже не будет. Однако первый тайм в исполнении киевлян получился не таким плохим как можно было ожидать. “Динамо” действовало агрессивнее, быстрее, а “Шахтер” действовал уж слишком академично. Гости глубоко разыгрывали мяч, и медленные розыгрыши не приводили к каким-то ударам или моментам. Работал и персональный прессинг “Динамо”, несколько раз игроки “Шахтера” нервно теряли мяч.

Другое дело – футболисты “Динамо” очень плохо распоряжаются мячом. Был удар Бенито в падении, прекрасный шанс Караваева, когда Шапаренко закинул прекрасную передачу в центр, но Караваев пробил очень плохо.

УПЛ. Динамо Киев - Шахтер 0:1. Классическое без напряжения и без класса - изображение 1

В конце первого тайма “Шахтер” из-за травма Азарова из-за травмы, и не поле вышел Ракицкий. Матвиенко, оказавшись на левом фланге, сразу же получил желтую, но “Динамо” этим никак не воспользовалось.

До перерыва был еще один промах Караваева с перспективной позиции, и удар Шапаренко после подарка Бондаря – мяч пролетел рядом со штангой.

После перерыва “Динамо” практическу сразу пропустило, и по сути игра закончилась. Невертон собрал на себе и Караваева, и Тымчика, но попыток отбора от игроков “Динамо” не было, и 18-летний бразилец тонко отдал мяч Зубкову, который очень хорошо открылся между Поповым и Дячуком. Ужасная позиционная ошибка центрбеков “Динамо”.

Во втором тайме “Шахтер” уже качественнее контролировал мяч, у “Динамо” испарились напор и агрессия, и матч медленно катился к своему логичному завершению. Были попытки дальних ударов – это выглядело нелепо. Возвращение Супряги, и дебют 17-летнего Пономаренко ничего не изменили.

УПЛ. Динамо Киев - Шахтер 0:1. Классическое без напряжения и без класса - изображение 2

“Шахтер” мог забивать второй, но Сикан не реализовал выход один на один.

В конце матча команды немного потолкались, но даже эта потасовка выглядела блекло, как и весь поединок.

Неудивительно, что Мирча Луческу после матча подал в отставку – он дал этой команде все, что мог. “Динамо” набрало одно очко в последних четырех матчах чемпионата. Отставание от лидера уже составляет десять пунктов.

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Чемпионат Украины, 13-й тур тур. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”

“Динамо” Киев – “Шахтер” 0:1

Гол: Зубков 53

“Динамо”: Бущан – Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик – Бражко, Шепелев – Волошин (Пономаренко 88), Шапаренко (Царенко 83), Караваев – Бенито (Супряга 83)

“Шахтер”: Ризнык – Азаров (Ракицкий 34), Матвиенко, Бондар, Конопля – Крыськив, Степаненко – Невертон (Назарина 76), Судаков, Зубков (Гочолеишвили 76) – Сикан (Келси 90+3)

Предупреждения: Шепелев 14, Дячук 47, Шапаренко 52, Дубинчак 90+4 – Крыськив, Матвиенко 38, Гочолеишвили 77, Бондар 85

По теме
yellow-arrow
Луческу: На этом я решил закончить свою карьеру
yellow-arrow
Последний матч Луческу. Динамо - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Официально. Луческу провел свой последний матч в Динамо (Киев)
Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Владимир Бражко Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
03.11.2023 в 19:36
Новий формат коментарів це просто повна срака, вибачте за мій французський. Повний зашквар
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 39
Лекарь (село Дарниця)
03.11.2023 в 19:36
Новий формат коментарів це просто повна срака, вибачте за мій французський. Повний зашквар
Ответить
0
0
avatar
vismut (Запорожье)
03.11.2023 в 19:36
Динамо может подать протест. Играл РЕЗНИК, а не Ризнык.)))
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
03.11.2023 в 19:38
Это ещё ничего, где-то на сайтах его гугло-транслейтом переводили как "Потрошитель"
Ответить
0
0
avatar
vismut (Запорожье)
03.11.2023 в 19:34
На месте Динамо я бы подал протесты.1. На спине вратаря Шахтёра было указано РЕЗНИК, а заявлен был Різник!2. Какой то дятел 3 ноября залил поле водой, как будто прошёл ливень.
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
03.11.2023 в 19:33
В отсутствие ведущих игроков Динамо сыграло как могло, от Шахтера ожидал большего, хотя наверное зря. У Пушича работы вагон, плюс состав надо укреплять. Азарову конечно здоровья, но с его уходом и выходом Рака защита "успокоилась", Невертон - интересный малый, но очень сырой. У нас Зубков, Степа и Рак вытащили игру, у ДК запомнились Караваев и Бенито. А вообще, игра нулячая, будем ждать лучших времен...
Ответить
0
0
masimka9 (Днепр)
03.11.2023 в 19:28
Шахтер был ни какой...
Ответить
1
0
avatar
vismut (Запорожье)
03.11.2023 в 19:35
Динамо играло дома и это им надо было выигрывать кровь из носа.)
Ответить
0
0
avatar
walcom (Киев)
03.11.2023 в 19:25
одному селу повезло больше другому меньше. Судейка в конце игры добавил аж мин наверно трусики намокли
Ответить
0
0
aleks68
03.11.2023 в 19:25
угомонись дырявый
Ответить
0
1
avatar
walcom (Киев)
03.11.2023 в 19:26
гордись чмо
 
0
1
avatar
scorpius (Ck)
03.11.2023 в 19:26
Поменяй, просуши если намокли
Ответить
0
1
avatar
Баpceлиниуc
03.11.2023 в 19:23
Издеваются над людьми, уроды блъ.. Верните, как было, изверги!
Ответить
1
0
avatar
scorpius (Ck)
03.11.2023 в 19:18
А кто мне подскажет, что это за "улучшение" такое на сайте с комментами? На гаджетах ещё так-сяк, а на ПК чтоб читать коммент приходится пялиться в правую область монитора. Жуть как неудобно. Есть старая версия или хотя бы связь с разрабами? А то хочется кого-то обложить матами, а не знаю кого
Ответить
2
0
avatar
Баpceлиниуc
03.11.2023 в 19:21
пишите в молодьспортлото...
Ответить
0
0
romajan (Киев)
03.11.2023 в 19:30
Внизу сайта есть емейл. Мне даже ответили
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
03.11.2023 в 19:36
Аж целый емейл))) Помнится, раньше была конференция, можно было с разрабами и админами наболевшие вопросы обсуждать...
 
0
0
avatar
Баpceлиниуc
03.11.2023 в 19:16
Луческу ФСЁ.
Ответить
0
1
romajan (Киев)
03.11.2023 в 19:11
Здається, буде запекла боротьба за чільну пятірку ДК з ЧО
Ответить
1
0
avatar
scorpius (Ck)
03.11.2023 в 19:08
Давненько мы в Динамо на выезде не побеждали. А с такой игрой киевлян сам бог велел воспользоваться ситуацией. Хотя конечно играли коряво, скользко, рационально, по результату.
Ответить
3
1
tolina-ystas (Краматорск)
03.11.2023 в 19:05
Игра показала высокую степень падения класса игры лидеров нашего футбола.Темп,техника,командная игра,все компоненты футбола на недопустимо низком уровне.Говорить о привлекательности такой игры цензурными словами вообще нельзя.
Ответить
1
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
03.11.2023 в 19:06
ні Дінамо, ні Шахтаря, ні футболу... Ім'я тому - Пєчаль...
Ответить
0
0
avatar
Баpceлиниуc
03.11.2023 в 19:04
Гол Зубкова и промах Караваева, вот и всё, шо запомнилось из этого Класычного. Это Ж0ПА товарищи, притом полная.
Ответить
1
0
Siren05 (Мариуполь)
03.11.2023 в 19:04
Худшее классичное за последние -надцать лет!
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
03.11.2023 в 19:10
Я такое уже слышал не раз в последнее время
Ответить
0
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
03.11.2023 в 19:20
ніачом...
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
03.11.2023 в 19:03
Чуйка є, шо цигану дадуть шанс далі Впринципі, за перший тайм чим не аргумент для Сурка залишити будулая. Я кажу, він буде чіплятися за кожен шанс, аби не платити компенсацію
Ответить
1
0
Kondor (Веселе)
03.11.2023 в 19:01
Я писав: є така рослина-ХРIН
Ответить
0
1
Скачков Леонід (Рівне)
03.11.2023 в 19:01
Гол Бущана.Гра рівна і одинаково нікчемна.Логічною була б нічия.
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
03.11.2023 в 19:12
А он причем? Та защитники феерили
Ответить
0
0
Море23 (Одесса)
03.11.2023 в 19:01
Кто бы ещё травмировал второго грузина и бондаря
Ответить
0
0
avatar
genpet (Николаев)
03.11.2023 в 19:00
Більш технічні перемогли. А менш технічні, класно катали м'яч поперек поля і назад Бущану
Ответить
0
0
varenik3970 (Минск)
03.11.2023 в 19:00
Ой ! опять румынам .опу набили !!!
Ответить
0
0
Море23 (Одесса)
03.11.2023 в 18:59
Тренер выпускает грузина ужасная игра Шахтёра , грузин травмируется , игра лучше , тренер, что то все хорошо надо выпускать еще более худшего грузина ...... Ужасная игра шахтера все подборы за динамо
Ответить
3
0
aleks68
03.11.2023 в 19:03
полегчало?
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.11.2023 в 18:58
Динамо Киев йо.банн.ые ло.хи!!!
Ответить
1
0
avatar
Баpceлиниуc
03.11.2023 в 19:06
Красавец! Даже я свою Барсу так не куесосю.
Ответить
0
1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
03.11.2023 в 18:58
Давайте вже обміняємо суркіса (як медведчука) на наших полонених!!! молодшого віддайте в якості безкоштовного бонуса
Ответить
2
1
aleks68
03.11.2023 в 18:57
нудная игра.главное-победили.
Ответить
2
0
vinn (Khmelnitskу)
03.11.2023 в 18:55
Любитель дідів з села тут? Досі будеш нализувати Суркісам і нахвалювати їх менеджерський талант? Чи може вже поясниш мені якого біса Маріуполь-2 розкатує ВКДК в одну калітку???
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде