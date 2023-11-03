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Официально. Луческу провел свой последний матч в Динамо (Киев)

Премьер-лига
Обновлено

Румын попрощался с командой после поражения от Шахтера

Официально. Луческу провел свой последний матч в Динамо (Киев)

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Мирча Луческу после поражения от "Шахтера" в тринадцатом туре УПЛ заявил на пресс-конференции, что это был его последний матч во главе "Динамо". Об этом с места событий сообщает корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Румын попрощался с президентом команды, а также игроками, после чего подвел итог своей работы в разговоре со СМИ.

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Напомним, что в 13-м туре УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру" 0:1, гол киевляне пропустили от Зубкова.

В общей сложности после десяти сыгранных матчей "Динамо" имеет шестнадцать очков и занимает седьмое место в таблице. В этом году киевляне также не смогли пробиться в групповую стадию еврокубков.

С "Динамо" он выиграл чемпионат Украины (2020/21), Кубок Украины (2020/21), а также Суперкубок (2020).

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Мирча Луческу
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Источник:
UA-Футбол
Комментарии
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наварін (Київ)
03.11.2023 в 19:32
Бог на погміч!!!
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Комментарии 13
наварін (Київ)
03.11.2023 в 19:32
Бог на погміч!!!
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Spokoyno (Київ)
03.11.2023 в 19:31
Ну те на що активно натякали СТАЛОЯ Ну не зміг Мірча згадати молодість, щоб керувати м'яко кажучи не "видатними гравцями". А вік не дає змогу засвоїти нові реалії Так що спокійного відпочинку пане Луческу! Тут питання ХТО прийде, порядок наведе! Це ж треба те що є перелаштовувати на новий лад! Класу не вистачає переграти, то носиться по полю! Бійтися, "вмирайте" за результат!
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Лекарь (село Дарниця)
03.11.2023 в 19:31
Та вже пох, відверто кажучи
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1
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Serg02 (Одесса)
03.11.2023 в 19:27
Хорошие Суркисы или плохие , но для Динамо они сделали много. Наверно проблема с деньгами.
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Zapp Brannigan (Київ)
03.11.2023 в 19:26
Що заважало піти в червні? Ну не дурний же, бачив, що все в дупу іде, навіщо ще глибше в неї зариватися було? Осе все ради кількох місяців зарплати було?
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Romerik (YNWA)
03.11.2023 в 19:23
Ого Неочікував. Думав Суркіс тєрпіла і це стерпить
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aleks68
03.11.2023 в 19:23
что и кому он пытался доказать?да получилось в первом сезоне и то благодаря каштру и менеджменту шахтера.что он выгадал?денег заработал?а сколько дерьма и проклятий в свой адрес.лучше бы внуков нянчил
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
03.11.2023 в 19:18
суркіси - за румуном!!!
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romajan (Киев)
03.11.2023 в 19:18
тільки не СаШо
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Консул (Звягель )
03.11.2023 в 19:16
Нарешті щось зміниться
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Romerik (YNWA)
03.11.2023 в 19:24
Зміниться пенсіонер на динамівське, але вже недосвідчене серце)
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Баpceлиниуc
03.11.2023 в 19:15
Прощай Будулай.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2023 в 19:12
А Улі толку! Пізно, блд.
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