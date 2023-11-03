Официально. Луческу провел свой последний матч в Динамо (Киев)

Мирча Луческу после поражения от "Шахтера" в тринадцатом туре УПЛ заявил на пресс-конференции, что это был его последний матч во главе "Динамо". Об этом с места событий сообщает корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Румын попрощался с президентом команды, а также игроками, после чего подвел итог своей работы в разговоре со СМИ.

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Напомним, что в 13-м туре УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру" 0:1, гол киевляне пропустили от Зубкова.

В общей сложности после десяти сыгранных матчей "Динамо" имеет шестнадцать очков и занимает седьмое место в таблице. В этом году киевляне также не смогли пробиться в групповую стадию еврокубков.

С "Динамо" он выиграл чемпионат Украины (2020/21), Кубок Украины (2020/21), а также Суперкубок (2020).