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Луческу: На этом я решил закончить свою карьеру
Тренер сказал, что уходит не только из Динамо, но и из тренерской профессии
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Мирча Луческу после
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Интересно, что, видимо, от волнения, и для того, чтобы лучше подбирать слова, тренер давал пресс-конференцию на румынском языке.
"Сегодня мне бы не хотелось говорить об игре. Я хочу сказать, что 15 лет отдал футболу в Украине, и на этом я решил закончить свою карьеру. Эта игра, с "Шахтером", была последней, я попрощался со своими игроками, с футболистами "Шахтера".
Я благодарен всем и надеюсь, что частичка меня осталась в Украине, украинском футболе. Все-таки 15 лет я отработал здесь. Благодарен президенту "Шахтера" Ринату Ахметову, благодарен президенту "Динамо" Игорю Суркису за работу, за то, что мы совместно трудились. Хотелось бы, конечно, закончить по-другому, но всему приходит конец. И футбольной карьере, и самому футболу, и жизни. У всего есть начало и конец", - сказал Луческу.
Напомним, что в 13-м туре УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру" 0:1, гол киевляне пропустили от Зубкова.
В общей сложности после десяти сыгранных матчей "Динамо" имеет шестнадцать очков и занимает седьмое место в таблице. В этом году киевляне также не смогли пробиться в групповую стадию еврокубков.
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