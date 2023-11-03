Луческу: На этом я решил закончить свою карьеру

Мирча Луческу после поражения от "Шахтера" в тринадцатом туре УПЛ заявил на пресс-конференции, что это был не только его последний матч во главе "Динамо", но и в тренерской карьере. Слова тренера с места событий сообщает корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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Интересно, что, видимо, от волнения, и для того, чтобы лучше подбирать слова, тренер давал пресс-конференцию на румынском языке.

"Сегодня мне бы не хотелось говорить об игре. Я хочу сказать, что 15 лет отдал футболу в Украине, и на этом я решил закончить свою карьеру. Эта игра, с "Шахтером", была последней, я попрощался со своими игроками, с футболистами "Шахтера". Я благодарен всем и надеюсь, что частичка меня осталась в Украине, украинском футболе. Все-таки 15 лет я отработал здесь. Благодарен президенту "Шахтера" Ринату Ахметову, благодарен президенту "Динамо" Игорю Суркису за работу, за то, что мы совместно трудились. Хотелось бы, конечно, закончить по-другому, но всему приходит конец. И футбольной карьере, и самому футболу, и жизни. У всего есть начало и конец", - сказал Луческу.

Напомним, что в 13-м туре УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру" 0:1, гол киевляне пропустили от Зубкова.

В общей сложности после десяти сыгранных матчей "Динамо" имеет шестнадцать очков и занимает седьмое место в таблице. В этом году киевляне также не смогли пробиться в групповую стадию еврокубков.