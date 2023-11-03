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Луческу: На этом я решил закончить свою карьеру

Премьер-лига
Обновлено

Тренер сказал, что уходит не только из Динамо, но и из тренерской профессии

Луческу: На этом я решил закончить свою карьеру

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Мирча Луческу после поражения от "Шахтера" в тринадцатом туре УПЛ заявил на пресс-конференции, что это был не только его последний матч во главе "Динамо", но и в тренерской карьере. Слова тренера с места событий сообщает корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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Интересно, что, видимо, от волнения, и для того, чтобы лучше подбирать слова, тренер давал пресс-конференцию на румынском языке.

"Сегодня мне бы не хотелось говорить об игре. Я хочу сказать, что 15 лет отдал футболу в Украине, и на этом я решил закончить свою карьеру. Эта игра, с "Шахтером", была последней, я попрощался со своими игроками, с футболистами "Шахтера".

Я благодарен всем и надеюсь, что частичка меня осталась в Украине, украинском футболе. Все-таки 15 лет я отработал здесь. Благодарен президенту "Шахтера" Ринату Ахметову, благодарен президенту "Динамо" Игорю Суркису за работу, за то, что мы совместно трудились. Хотелось бы, конечно, закончить по-другому, но всему приходит конец. И футбольной карьере, и самому футболу, и жизни. У всего есть начало и конец", - сказал Луческу.

Напомним, что в 13-м туре УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру" 0:1, гол киевляне пропустили от Зубкова.

В общей сложности после десяти сыгранных матчей "Динамо" имеет шестнадцать очков и занимает седьмое место в таблице. В этом году киевляне также не смогли пробиться в групповую стадию еврокубков.

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Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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1 голосов
Комментарии
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scorpius (Ck)
03.11.2023 в 20:38
Символично, что последний матч против Шахтера, команды с которой Мирча достиг наибольших успехов. Но как ни крути, пенсия есть пенсия...
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Комментарии 9
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scorpius (Ck)
03.11.2023 в 20:38
Символично, что последний матч против Шахтера, команды с которой Мирча достиг наибольших успехов. Но как ни крути, пенсия есть пенсия...
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0
0
armik (Киев)
03.11.2023 в 20:49
Були б йому успіхи, якби Ахметов не купляв щорічно десяток бразильців.
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0
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Американец 2000
03.11.2023 в 20:32
В Ютубе выложили новость что умер Блохин Олег - никто не слышал правда или нет ?
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0
0
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scorpius (Ck)
03.11.2023 в 20:36
Однофамилец наверное. Про беляши ничего не было?
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0
0
Pianist (Київ)
03.11.2023 в 20:03
Сволочь цыганская.
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0
3
наварін (Київ)
03.11.2023 в 20:06
Йому пофіг на наші нерви. Бобло не пахне. І не кусається.А от хто більша сволоч, Місстєєр, чи суркіси?...
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0
0
aleks68
03.11.2023 в 19:50
уходить надо вовремя.всё мало было?цыган он и есть цыган
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2
1
наварін (Київ)
03.11.2023 в 19:59
Да,да. Гроші , вони і у ахриці гроші.
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0
0
наварін (Київ)
03.11.2023 в 19:42
Туди тобі й дорога! Особливо відносно ДК
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0
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