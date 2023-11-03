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Луческу: Спасибо всем, спасибо украинскому футболу, Украине – за эти 15 лет

Премьер-лига
Обновлено

Слова тренера после того, как он заявил об отставке

Луческу: Спасибо всем, спасибо украинскому футболу, Украине – за эти 15 лет

Фото: Аліна Єрофеєва

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после поражения от "Шахтера" (0:1) в 13-м туре УПЛ заявил на пресс-конференции, что это был не только его последний матч во главе "Динамо", но и в тренерской карьере.

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Также специалист в целом высказался о перспективах команды, своей работе и Украине. Слова тренера с места событий сообщает корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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"У этой команды есть будущее, у "Динамо" хорошая молодежь, перспективная. Естественно, нужно работать, нужно много еще трудиться. Уверен, что будущее есть и у "Динамо", и у Украины".

"Мне было сложно очень пережить это время: военные действия, война, отсутствие болельщиков на трибунах, минуты молчания перед каждым матчем. Это сложно, с годами все более сентиментально. Каждая игра давалась мне тяжелее и тяжелее. Думать все время о тех людях, которые погибают на фронте, о мирном населении... Это сложно совмещать с футболом".

"Спасибо всем, спасибо украинскому футболу, Украине – за эти 15 лет. Я желаю всем мира, здоровья и счастливого будущего. С самого начала войны я был здесь, и в 2014-м году я не уезжал из Донецка".

"Динамо" – молодая команда: может быть, мой авторитет, мое давление было слишком большим для игроков. Я беру на себя ответственность за последние результаты, потому что все-таки у нас был гандикап, и мы не смогли выиграть эти матчи. 14 игроков за последние 2 года ушли: ведущие исполнители, опытные. Молодежи нужно давать время, нельзя быстро заменить более опытных и более мастеровитых футболистов".

"Нужно иметь терпение, критиковать легче всего, обвинять кого-то. Нужно поддержать украинскую молодежь, чтобы они росли, долгое время давали результат и в "Динамо", и в сборной. Иностранцы, которые могли бы усилить игру не приезжают к нам. Принцип модели "Шахтера" – с приходом того же Невертона – такие футболисты еще могут приехать, а опытные игроки, которые способны усилить игру команды, в это тяжелое время к нам не приезжают".

"Поэтому нужно иметь терпение, растить нашу молодежь, подбадривать игроков, поддерживать и ждать от них успехов"

"Помним спортивного журналиста Артем Франкова. Очень жаль, что такой человек покинул нас. Он любил футбол, жил футболом".

"Спасибо вам всем. Я обнимаю вас всех и желаю всего самого лучшего. Я благодарю вас за все", - сказал Луческу.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.11.2023 в 20:10
Сцука, слезы душат писать комментарии... Не уходи Мирча. Останься! Ведь ты любишь динамо? Признайся!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
03.11.2023 в 20:10
Сцука, слезы душат писать комментарии... Не уходи Мирча. Останься! Ведь ты любишь динамо? Признайся!
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0
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