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Источник: Луческу был уволен, а не сам подал в отставку
Игорь Суркис пока что не комментировал уход тренера
После поражения в матче 13-го тура УПЛ с "Шахтером" главный тренер киевлян Мирча Луческу объявил о своей отставке.
Интересно, что на данный момент президент киевского клуба Игорь Суркис пока что никак не комментировал это событие. Как сообщает Football Hub, он присутствовал на Классическом, а затем уехал со стадиона.
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А вот "ВЗБІРНА" сообщает, что специалиста, отстранили от должности главного тренера "Динамо", а не он сам подал в отставку.
Источник отмечает, что румынский специалист уволен с должности, он не ушел по собственному желанию.
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