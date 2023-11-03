Источник: Луческу был уволен, а не сам подал в отставку

После поражения в матче 13-го тура УПЛ с "Шахтером" главный тренер киевлян Мирча Луческу объявил о своей отставке.

Читайте также Официально. Луческу провел свой последний матч в Динамо Киев

Интересно, что на данный момент президент киевского клуба Игорь Суркис пока что никак не комментировал это событие. Как сообщает Football Hub, он присутствовал на Классическом, а затем уехал со стадиона.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

А вот "ВЗБІРНА" сообщает, что специалиста, отстранили от должности главного тренера "Динамо", а не он сам подал в отставку.

Источник отмечает, что румынский специалист уволен с должности, он не ушел по собственному желанию.