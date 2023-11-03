  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Луческу был уволен, а не сам подал в отставку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Луческу был уволен, а не сам подал в отставку

Премьер-лига
Обновлено

Игорь Суркис пока что не комментировал уход тренера

Источник: Луческу был уволен, а не сам подал в отставку

Новина українською
Новина українською

После поражения в матче 13-го тура УПЛ с "Шахтером" главный тренер киевлян Мирча Луческу объявил о своей отставке.

Читайте такжеОфициально. Луческу провел свой последний матч в Динамо Киев

Интересно, что на данный момент президент киевского клуба Игорь Суркис пока что никак не комментировал это событие. Как сообщает Football Hub, он присутствовал на Классическом, а затем уехал со стадиона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

А вот "ВЗБІРНА" сообщает, что специалиста, отстранили от должности главного тренера "Динамо", а не он сам подал в отставку.

Источник отмечает, что румынский специалист уволен с должности, он не ушел по собственному желанию.

По теме
yellow-arrow
Вьюнник: Это историческое дерби- наконец-то мы показали, что лучшие
yellow-arrow
Степаненко: Когда моя семья уехала из Украины, Луческу полностью сам помог нам в Бухаресте
yellow-arrow
ЛНЗ - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
WuTаng (Київ)
03.11.2023 в 20:47
Молодець! Знімай з тупих Суркісів останні труси!!!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
WuTаng (Київ)
03.11.2023 в 20:47
Молодець! Знімай з тупих Суркісів останні труси!!!
Ответить
0
0
romajan (Киев)
03.11.2023 в 20:44
уход = догляд. зовсім не дивляться переклади
Ответить
0
0
rommman1992 (Toruń)
03.11.2023 в 20:37
Найміть якогось українця щоб вам заголовки поправляв бо то стид
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде