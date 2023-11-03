Пушич: Считаю, мы полностью заслужили эту победу над Динамо

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура УПЛ с "Динамо" (1:0).

— Побеждать всегда приятно. Тем более, в украинском классико. Для нас это было очень важно. Считаю, мы полностью заслужили эту победу. Мы хорошо сыграли, создавали моменты. У нас были шансы открыть счет еще в первом тайме.

— Как вам уровень чемпионата Украины?

— Пока очень сложно сказать. Чемпионат напоминает марафон. Нужно время, чтобы познакомиться с командами. Но в украинской лиге хорошие команды точно есть.