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Пушич: Считаю, мы полностью заслужили эту победу над Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Главный тренер горняков высказался о матче с Динамо

Пушич: Считаю, мы полностью заслужили эту победу над Динамо

shakhtar.com

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура УПЛ с "Динамо" (1:0).

— Побеждать всегда приятно. Тем более, в украинском классико. Для нас это было очень важно. Считаю, мы полностью заслужили эту победу. Мы хорошо сыграли, создавали моменты. У нас были шансы открыть счет еще в первом тайме.

— Как вам уровень чемпионата Украины?

— Пока очень сложно сказать. Чемпионат напоминает марафон. Нужно время, чтобы познакомиться с командами. Но в украинской лиге хорошие команды точно есть.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Комментарии
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хмельничанин (Хмельницкий)
03.11.2023 в 21:16
Лузер. Ничего Шахтёр не показал. Посмотри статистику. Выиграли случайно. У такого Динамо выиграть-это не достижение. Посмотрим, что ты скажешь после матча с Барсой.
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Комментарии 1
хмельничанин (Хмельницкий)
03.11.2023 в 21:16
Лузер. Ничего Шахтёр не показал. Посмотри статистику. Выиграли случайно. У такого Динамо выиграть-это не достижение. Посмотрим, что ты скажешь после матча с Барсой.
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