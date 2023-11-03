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Пушич: У меня по отношению к Луческу есть только уважение

Премьер-лига
Обновлено

После поражения от Шахтера Мирча Луческу подал в отставку

Пушич: У меня по отношению к Луческу есть только уважение

shakhtar.com

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после победы своей команды в матче 13-го тура УПЛ с "Динамо" (1:0) ответил на впрос об отставке наставника киевлян Мирчи Луческу.

— Вы только что фактически "уволили" Мирчу Луческу с должности главного тренера "Динамо". Каковы ваши эмоции в связи с этим?

— Это его решение. У меня по отношению к Луческу есть только уважение. Уважение к его тренерским достижениям. Он столько лет был в футболе, столько лет был на топ-уровне! Поэтому могу сказать одно слово: уважение.

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Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
dynamo.kiev.ua
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