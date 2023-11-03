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Пушич: У меня по отношению к Луческу есть только уважение
После поражения от Шахтера Мирча Луческу подал в отставку
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после
— Вы только что фактически "уволили" Мирчу Луческу с должности главного тренера "Динамо". Каковы ваши эмоции в связи с этим?
— Это его решение. У меня по отношению к Луческу есть только уважение. Уважение к его тренерским достижениям. Он столько лет был в футболе, столько лет был на топ-уровне! Поэтому могу сказать одно слово: уважение.
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