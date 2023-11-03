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Суркис: Решение Луческу об отставке стало для нас неожиданностью
Динамо поблагодарило тренера, но двигается дальше
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал решение Мирчи Луческу
"Мирча Луческу – великий тренер, многого достигший и в украинском, и в европейском футболе. Не скрою, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью.
Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском "Динамо". На том пути, который мы прошли вместе, были и победы и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.
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Однако "Динамо" двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется – мы обязаны выиграть чемпионат!
Мирче Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия", - сказал Суркис.
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