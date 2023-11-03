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Суркис: Решение Луческу об отставке стало для нас неожиданностью

Премьер-лига
Обновлено

Динамо поблагодарило тренера, но двигается дальше

Суркис: Решение Луческу об отставке стало для нас неожиданностью

Новина українською
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал решение Мирчи Луческу подать в отставку с поста главного тренера команды после поражения в матче 13-го тура УПЛ от "Шахтера" (0:1).

"Мирча Луческу – великий тренер, многого достигший и в украинском, и в европейском футболе. Не скрою, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью.

Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском "Динамо". На том пути, который мы прошли вместе, были и победы и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.

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Однако "Динамо" двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется – мы обязаны выиграть чемпионат!

Мирче Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия", - сказал Суркис.

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Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Комментарии
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Зритель (Харьков)
03.11.2023 в 21:32
Бреше - як дихає
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Комментарии 1
Зритель (Харьков)
03.11.2023 в 21:32
Бреше - як дихає
Ответить
0
0

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