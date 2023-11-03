Суркис: Решение Луческу об отставке стало для нас неожиданностью

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал решение Мирчи Луческу подать в отставку с поста главного тренера команды после поражения в матче 13-го тура УПЛ от "Шахтера" (0:1).

"Мирча Луческу – великий тренер, многого достигший и в украинском, и в европейском футболе. Не скрою, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью.

Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском "Динамо". На том пути, который мы прошли вместе, были и победы и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.