Степаненко: Когда моя семья уехала из Украины, Луческу полностью сам помог нам в Бухаресте

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал отставку главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу после очного матча команд, в котором "горняки" одержали верх 1:0.

"Нет результата, но Мистер многое сделал для "Динамо", привел клуб к чемпионству. Он провел много работы, но иногда не все выходит.

Свое дело сделала война: многие легионеры "Динамо" ушли. Мистер – мужчина, который любит всегда побеждать. На нем сейчас большая ответственность, он решил, что хватит. Последние результаты подтолкнули его к этому.