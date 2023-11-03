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Степаненко: Когда моя семья уехала из Украины, Луческу полностью сам помог нам в Бухаресте

Премьер-лига
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Капитан горняков очень благодарен тренеру

Степаненко: Когда моя семья уехала из Украины, Луческу полностью сам помог нам в Бухаресте

Фото: shakhtar.com

Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал отставку главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу после очного матча команд, в котором "горняки" одержали верх 1:0.

"Нет результата, но Мистер многое сделал для "Динамо", привел клуб к чемпионству. Он провел много работы, но иногда не все выходит.

Свое дело сделала война: многие легионеры "Динамо" ушли. Мистер – мужчина, который любит всегда побеждать. На нем сейчас большая ответственность, он решил, что хватит. Последние результаты подтолкнули его к этому.

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Это футбол, это жизнь. Думаю, все ребята ему благодарны. И я очень благодарен за то, что он сделал для меня. Когда моя семья уехала из Украины, он полностью сам помог нам в Бухаресте, разместил, чтобы семья была в безопасности. Помогал тем, чем мог.

Я ему очень благодарен, он очень хороший человек. Думаю, футболисты "Динамо" это тоже понимают. Таков труд тренера. Сегодня – так, завтра – так", - сказал Степаненко.

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Источник:
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