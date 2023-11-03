ЛНЗ - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Завтра, 4-го ноября пройдет поединок 13-го тура чемпионата Украины между ЛНЗ и "Колосом". Встреча состоится на домашнем стадионе ЛНЗ - "Черкассы-Арена".

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Команда Ярослава Вишняка последний раз проигрывала в рамках УПЛ 3-го сентября. Однако за этот период клуб из Ковалевки одержал лишь одну победу и пять раз расписал ничью. При этом, стоит отметить, что в последнем туре "Колос" разошелся миром с киевским "Динамо" - 1:1.

В свою очередь подопечные Олега Дулуба в последнем туре уверенно обыграли "Оболонь" - 3:0. Хотя в целом новичок УПЛ демонстрирует нестабильные результаты от матча к матчу.

Учитывая то, что у "Колоса" наименьший показатель пропущенных голов в чемпионате, а также то, что обе команды мало забивают, стоит ожидать ничейный результат.

Матч 13-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Колосом" состоится в субботу, 4-го ноября 2023-го года, в 13:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча ЛНЗ - Колос Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>