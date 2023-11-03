  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 4.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Колос"

Новина українською
Новина українською

Завтра, 4-го ноября пройдет поединок 13-го тура чемпионата Украины между ЛНЗ и "Колосом". Встреча состоится на домашнем стадионе ЛНЗ - "Черкассы-Арена".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Команда Ярослава Вишняка последний раз проигрывала в рамках УПЛ 3-го сентября. Однако за этот период клуб из Ковалевки одержал лишь одну победу и пять раз расписал ничью. При этом, стоит отметить, что в последнем туре "Колос" разошелся миром с киевским "Динамо" - 1:1.

В свою очередь подопечные Олега Дулуба в последнем туре уверенно обыграли "Оболонь" - 3:0. Хотя в целом новичок УПЛ демонстрирует нестабильные результаты от матча к матчу.

Учитывая то, что у "Колоса" наименьший показатель пропущенных голов в чемпионате, а также то, что обе команды мало забивают, стоит ожидать ничейный результат.

Матч 13-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Колосом" состоится в субботу, 4-го ноября 2023-го года, в 13:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча ЛНЗ - Колос
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Бондарь - про Луческу: Очень тяжело, когда уходят такие легенды, с ними чемпионат только интереснее
yellow-arrow
Буяльский: Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Мы все вместе виноваты в этой ситуации
yellow-arrow
Динамо потерпело свое 100-е поражение в чемпионатах Украины
Колос (Ковалевка) Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде