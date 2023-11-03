Йожеф Сабо: Для украинского футбола Луческу сделал много

Для Йожефа Сабо, много лет своей профессиональной карьеры отдавшего киевскому "Динамо" – как в роли игрока, так и тренера, судьба этого клуба никогда не была безразличной. После украинского классико, в котором донецкий "Шахтер" взял верх над "Динамо" на его поле 1:0 , один из аксакалов нашего тренерского корпуса не в силах был сдержать свое негодование. Оно чуть поубавилось, когда от корреспондента UA-Футбол Сабо узнал о завершении своей работы в киевском клубе Мирчи Луческу.

- Что и говорить, он сделал для украинского футбола много, - отреагировал на отставку румына Йожеф Йожефович. – Если же анализировать сам матч, то от соперничества наших грандов я ждал бойцовскую игру с обоюдными атаками и ударами по воротах, но ничего такого не было. Совсем. Особенно в первом тайме. Игра же "Динамо" была никудышней и мне не понравилась. Я не получил того, чего ожидал. Скажите мне, что может сделать тренер, когда в завершающей стадии того или другого игрока подводит мастерство? Ничего. Наблюдая за ходом поединка, я все время думал об игре динамовцев: как они в футбол играют? Как они этот мяч останавливают?! Мяч отскакивает то влево, то вправо, а потом идут такие подкаты, что аж искры летят! И что может дать тренер футболистам, если им по 20-25 лет, а некоторым и под 30? Ну что ты сделаешь, если динамовцы допускают такие ошибки! Вот посмотрите английский или испанский чемпионаты – как там игроки мяч принимают. Они передают мяч не в зад..цу бегущему партнеру, а вперед, на свободное пространство. Где у нас такое есть? Смотрю на это и даже как-то думал все записывать, делая пометки – одну, другую, третью, десятую, тридцатую… И что мы хотим от наших футболистов? Играют себе в футбол – ну и играют…

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- Не думали о том, что одной из причин со знаком "минус" в турнирных делах "Динамо" стали серьезные кадровые потери, понесенные в последнее время?

- Не только "Динамо" продает игроков, но и другие клубы. И я все прекрасно понимаю, ведь война у нас. Этот фактор нужно учитывать. Я в одном из интервью как-то сказал, что не представляю, как братья Суркисы поддерживают команду. Это ведь деньги, и отнюдь немалые – на переезды, проживание в гостиницах, питание, зарплату и все остальное. Откуда они их берут – я не знаю.

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- А что вы скажете об игре "Шахтера" в киевском матче?

- Если судить по первому тайму, то что новый главный тренер донетчан (Марино Пушич – прим. ред.) сделал? Предложил контролировать мяч. В большей степени они делали это на своей половине поля, словно позабыв об атаке напрочь. Я не знаю, как "Шахтер" собирается играть в Лиге чемпионов. Посмотрим, когда 7 ноября в очередном матче с "Барселоной" в составе испанского гранда против донетчан выйдут не пацаны, а основные игроки. Ведь в поединке полуторанедельной давности с "Шахтером" тренерский штаб каталонцев держал в уме предстоящую через трое суток встречу с мадридским "Реалом". В ближайший же вторник все будет по-другому.

- Как считаете, кто может заменить Мирчу Луческу на тренерском посту "Динамо"?

- Я думаю, что пока будет Александр Шовковский. Суркисов я знаю давно – денег из кармана они не выкладут. Поэтому они и держали Луческу. А сейчас румын сам отказался от дальнейшего сотрудничества, и наверняка стороны договорились, что главный тренер уходит без какой-либо компенсации. Мол, "спасибо" – я ушел. Теперь, когда возникла необходимость брать нового тренера, нужны деньги. Если останется Шовковский, то у него есть зарплата. Скажем, ему предложат быть тренером и, возможно, немного что-то добавят по деньгам – не знаю. При этом клуб будет искать нового рулевого. Но может быть и по-другому. Допустим, руководство клуба скажет Шовковскому, что дает ему ту же зарплату, что была у Луческу – и работай себе дальше, но уже в роли главного тренера. Но пока я не слышал, чтобы какого-то тренера "Динамо" искало. Да и кто придет из зарубежных специалистов, если в Украине идет война?